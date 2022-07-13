«Это очень модно»: Бузова в принтованных брюках и топе с разрезами козырнула своими лучшими изгибами

Ольга Бузова является не просто медийной персоной, а одной из самых известных телеведущих в России. Она привыкла постоянно находиться под прицелом камер.

В свои 36 лет артистка заработала целое состояние. Однако она пока не обрела счастье в личной жизни. Звезда мечтает о семье, но не прекращает работать.