«Это очень модно»: Бузова в принтованных брюках и топе с разрезами козырнула своими лучшими изгибами

Ольга Бузова является не просто медийной персоной, а одной из самых известных телеведущих в России. Она привыкла постоянно находиться под прицелом камер.
В свои 36 лет артистка заработала целое состояние. Однако она пока не обрела счастье в личной жизни. Звезда мечтает о семье, но не прекращает работать.
Уже несколько недель Ольга находится в Африке на съемках. С собой она взяла множество нарядов. Телеведущая носит шорты, а также легкие мини-платья. Каждый день она меняет укладку.
На этот раз артистка покрасовалась в костюме с принтом под жирафа. Брюки по фигуре были в одной гамме с топом на молнии, который имел разрезы в области талии. Свой аутфит она дополнила ботинками. Бузова устроила танцы у зеркала, показав изгибы фигуры.
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. А для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.
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«Костюмы-двойки, укороченные топы плюс брюки слим или широкие, клеш – это очень модно. Как принтованные, так и однотонные. Разрезы – это один их больших трендов, как в топах, так и брюках, шортах, платьях. Это очень актуально!
У Ольги образ подобран абсолютно удачно, в ее стиле. Такая соблазнительная кошечка. Мне кажется, удачно, что на ногах у нее оказались ботинки бежевого цвета. На ней это супер органично смотрится», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.
Диана Плиско. Фото: Teleprogramma.pro