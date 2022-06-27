Охладилась в фонтане: Муцениеце в шортах-бермудах и нюдовом топе сразила рельефной фигурой

Недавно Агата вернулась со съемок. Она скучает по детям, которые уехали на море с Прилучным и его новой возлюбленной Зепюр Брутян.

По слухам, они даже сыграли тайную свадьбу. Но пока экс-жена актера не высказывается о личной жизни бывшего избранника. Она предпочитает посещать красные дорожки, веселиться с друзьями, а также хвастается новыми образами.

27 июня Муцениеце начала день с пробежки. Она продолжает работать над собой. В лифте артистка покрасовалась в белых шортах-бермудах и пудровом топе. Она обнажила плоский живот и похвасталась красивым рельефом. Вметсе с подругой артистка охладилась в фонтане.