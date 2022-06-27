Охладилась в фонтане: Муцениеце в шортах-бермудах и нюдовом топе сразила рельефной фигурой

Агата Муцениеце является одной из самых известных актрис. Она уже давно строит карьеру и успела отметиться в таких картинах, как «Закрытая школа» и «Тобол».
Актриса также долгое время состояла в браке с Павлом Прилучным, но они расстались. Даже ради дочки Мии и сына Тимофея супруги не захотели сохранять союз.
Недавно Агата вернулась со съемок. Она скучает по детям, которые уехали на море с Прилучным и его новой возлюбленной Зепюр Брутян.
По слухам, они даже сыграли тайную свадьбу. Но пока экс-жена актера не высказывается о личной жизни бывшего избранника. Она предпочитает посещать красные дорожки, веселиться с друзьями, а также хвастается новыми образами.
27 июня Муцениеце начала день с пробежки. Она продолжает работать над собой. В лифте артистка покрасовалась в белых шортах-бермудах и пудровом топе. Она обнажила плоский живот и похвасталась красивым рельефом. Вметсе с подругой артистка охладилась в фонтане.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. Примечательно, что Агата преобразилась после развода.
«Ох, как классно», «В шикарной форме», «Выглядите круто, вашей фигуре можно позавидовать», «Ох, вы вдохновляете на подвиг», «Стройняшка», «Ножки такие красивые», «Просто шикарно», — прокомментировали кадры подписчики.
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