«Как будто я его девушка!»: Брутян в кожаных брюках и топе запечатлелась в объятиях Прилучного в лифте

Теперь дети живут с Агатой, но регулярно видятся с папой. А недавно Прилучный увез их на море, куда взял с собой и Зепюр Брутян.

После съемок на Маврикии, откуда коллеги делились романтическими кадрами, слухи об их романе не умолкают. А теперь звезда сериала «В клетке» поделилась неоднозначным фото.

В кадре Брутян в кожаных брюках и топе позирует в лифте, а Павел ее обнимает за талию.