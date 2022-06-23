«Как будто я его девушка!»: Брутян в кожаных брюках и топе запечатлелась в объятиях Прилучного в лифте

Актриса поделилась пикантным кадром со звездой сериала «Мажор» и сделала неоднозначную подпись.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный

Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды

Павел Прилучный после съемок в сериале «Закрытая школа» стал известным актером и завидным женихом. Однако он сразу сыграл свадьбу с Агатой Муцениеце, не оставив ни шанса поклонницам.

Избранница подарила ему двоих детей — сына Тимофея и дочку Мию. Но их брак дал трещину и в 2020 году они развелись. 

Теперь дети живут с Агатой, но регулярно видятся с папой. А недавно Прилучный увез их на море, куда взял с собой и Зепюр Брутян.

После съемок на Маврикии, откуда коллеги делились романтическими кадрами, слухи об их романе не умолкают. А теперь звезда сериала «В клетке» поделилась неоднозначным фото. 

В кадре Брутян в кожаных брюках и топе позирует в лифте, а Павел ее обнимает за талию. 

«Обнял так, как будто я его девушка!» — написала актриса. 

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды

Поклонники стали активно обсуждать кадр. Одни посчитали, что Брутян просто иронизирует, так как их роман обрел много слухов.

Другие увидели в этих словах подсказку и теперь думают, что Прилучного и Зепюр связывают только рабочие отношения, а их отпуск в Турции был просто обманом, как и предыдущая поездка на Маврикий. 

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