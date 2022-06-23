«Как будто я его девушка!»: Брутян в кожаных брюках и топе запечатлелась в объятиях Прилучного в лифте

Павел Прилучный после съемок в сериале «Закрытая школа» стал известным актером и завидным женихом. Однако он сразу сыграл свадьбу с Агатой Муцениеце, не оставив ни шанса поклонницам.
Избранница подарила ему двоих детей — сына Тимофея и дочку Мию. Но их брак дал трещину и в 2020 году они развелись.
Теперь дети живут с Агатой, но регулярно видятся с папой. А недавно Прилучный увез их на море, куда взял с собой и Зепюр Брутян.
После съемок на Маврикии, откуда коллеги делились романтическими кадрами, слухи об их романе не умолкают. А теперь звезда сериала «В клетке» поделилась неоднозначным фото.
В кадре Брутян в кожаных брюках и топе позирует в лифте, а Павел ее обнимает за талию.
«Обнял так, как будто я его девушка!» — написала актриса.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Поклонники стали активно обсуждать кадр. Одни посчитали, что Брутян просто иронизирует, так как их роман обрел много слухов.
Другие увидели в этих словах подсказку и теперь думают, что Прилучного и Зепюр связывают только рабочие отношения, а их отпуск в Турции был просто обманом, как и предыдущая поездка на Маврикий.
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