Дерзкий стиль 90-х: Муцениеце в мини-шортах и куртке из денима повеселилась с экранной женой Робака

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже давно снимается в кино. Примечательно, что ее сделала известной роль в сериале «Закрытая школа».
Тогда она познакомилась с Павлом Прилучным и вышла за него замуж. Артистка подарила ему двоих детей: Мию и Тимофея. Примечательно, что пара развелась в 2020 году, но сохранила дружеские отношения.
Недавно Прилучный уехал отдыхать с наследниками и предполагаемой новой возлюбленной Зепюр Брутян. А вот Муцениеце после длительных съемок вернулась в Москву.
На днях она повеселилась с друзьями в караоке-баре. А теперь актриса поделилась кадрами со съемок, где весь день провела с экранной женой Александра Робака из сериала «Эпидемия» Натальей Земцовой.
Они облачились в наряды в стиле 90-х годов. Муцениеце в мини-шортах и топе покрасовалась на камеру. Куртка оверсайз из денима, гольфы и серьги-кольцо дополняли ее лук. Даже волосы она уложила в пышные кудри. А вот Наталья предпочла надеть косуху и джинсы.
Агата Муцениеце и Наталья Земцова. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что они не только позировали для фото, но и успели потанцевать. Бывшая жена Прилучного так гармонично смотрелась в дерзком наряде, что поклонники пришли в восторг. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая крутая», «Выглядите потрясающе», «Агата, вау», «Как же тебе идет! Прям твой стиль», «Ого, бунтарка с района», «А на твоей фигурке все шикарно смотрится», «Ого, кто-то не уснет ночью», «Бесподобный наряд», «Сразила наповал», — стали писать пользователи Сети.