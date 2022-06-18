Дерзкий стиль 90-х: Муцениеце в мини-шортах и куртке из денима повеселилась с экранной женой Робака

Недавно Прилучный уехал отдыхать с наследниками и предполагаемой новой возлюбленной Зепюр Брутян. А вот Муцениеце после длительных съемок вернулась в Москву.

На днях она повеселилась с друзьями в караоке-баре. А теперь актриса поделилась кадрами со съемок, где весь день провела с экранной женой Александра Робака из сериала «Эпидемия» Натальей Земцовой.

Они облачились в наряды в стиле 90-х годов. Муцениеце в мини-шортах и топе покрасовалась на камеру. Куртка оверсайз из денима, гольфы и серьги-кольцо дополняли ее лук. Даже волосы она уложила в пышные кудри. А вот Наталья предпочла надеть косуху и джинсы.