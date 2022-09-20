«Одуванчик наш драгоценный»: Пригожин показал, как годовалая внучка Валерии выглядит по утрам

Валерия является известной певицей. Она продолжает активно строить карьеру. Артистка записывает новые треки, появляется на телевизионных шоу в качестве члена жюри. Она следит за фигурой и часто демонстрирует женственные наряды. Рядом с ней всегда находится муж Иосиф Пригожин, который во всем поддерживает звезду.
Недавно Валерия провела время с внучкой Селин. Девочка только один год, но она завоевала любовь близких. Поклонники певицы отмечают, что кроха похожа на бабушку. А 19 сентября после череды концертов артистка снова провела время с внучкой. В соцсети Пригожин выложил видео с маленькой гостьей.
На кадрах Селин только проснулась. Она была в футболке с взъерошенными кудрявыми волосами. Девочка разглядывала помаду.
«Когда все проснулись, что нужно сказать», – спросил ее голос за кадром.
«Доброе утро!» – с улыбкой заявила девочка.
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«Не возможно не поделится такой сладостью. Всем хорошей и плодотворной рабочей недели. Мира и добра без злости и зависти, – отметил Иосиф.
«Люблю до невозможности. Одуванчик наш драгоценный», – сказала Валерия.
Поклонники пришли в восторг от видео. Многие поразились тому, как выросла Селин и как она хорошо разговаривает.