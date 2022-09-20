«Одуванчик наш драгоценный»: Пригожин показал, как годовалая внучка Валерии выглядит по утрам

На кадрах Селин только проснулась. Она была в футболке с взъерошенными кудрявыми волосами. Девочка разглядывала помаду.

«Когда все проснулись, что нужно сказать», – спросил ее голос за кадром. «Доброе утро!» – с улыбкой заявила девочка.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».