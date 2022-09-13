Наряд в стиле герцогинь: Валерия в приталенном платье-пальто и алых сапожках щегольнула на сцене

10 и 11 сентября в Москве отметили День города. Были организованы праздничные концерты. Примечательно, что Валерия вышла на сцену в черном приталенном платье-пальто, которое дополнила алыми перчатками и лаковыми сапожками в тон. Певица исполнила свои хиты, порадовав публику. Многие восхитились ее утонченным образом.

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