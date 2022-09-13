Наряд в стиле герцогинь: Валерия в приталенном платье-пальто и алых сапожках щегольнула на сцене

Валерия является одной из самых известных певиц. Она уже много лет строит карьеру и успела добиться успеха. Жена Иосифа Пригожина следит за фигурой и не боится экспериментировать с образами. На шоу «Маска» она зачастую демонстрировала лук в молодежном стиле. А в обычной жизни звезда носит более комфортные образы.
Недавно Валерия на три дня взяла к себе внучку Селин. Она приглядывала за малышкой вместе с мужем. Они кормили ее, водили в парк развлечений. При этом певица облачалась в джинсы и куртку. Но для выступлений даже в холодную погоду ее выбор падает на яркие наряды.
10 и 11 сентября в Москве отметили День города. Были организованы праздничные концерты. Примечательно, что Валерия вышла на сцену в черном приталенном платье-пальто, которое дополнила алыми перчатками и лаковыми сапожками в тон. Певица исполнила свои хиты, порадовав публику. Многие восхитились ее утонченным образом.
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К слову, подобные наряды часто носит герцогиня Корнуолльская Кейт Миддлтон. Поклонники певицы отметили, что ей идут такие утонченные наряды, которые подчеркивают ее хрупкую фигуру и талию. Многие осыпали ее комплиментами.