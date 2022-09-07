«Так выглядит счастье»: 54-летняя Валерия залезла в сухой бассейн с крохой-внучкой

Валерия уже много лет строит карьеру на сцене. Она не скрывает, что посвятила себя музыке. Певица продолжает записывать новые хиты, давать концерты и сниматься в телепередачах.

Вот уже несколько сезонов она является членом жюри в шоу «Маска». При этом артистка не перестает экспериментировать с образами.