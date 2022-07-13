В белоснежном кресле: Галкин запечатлел подросшего сына Гарри на борту частного самолета

Максим Галкин и Алла Пугачева могут похвастаться крепким браком. На все колкости и шутки злопыхателей они реагируют редко.
Когда в этом году появились слухи об их разводе, певица только рассмеялась. У супругов подрастают двойняшки Лиза и Гарри. В этом году пара устроила им большое путешествие.
Примечательно, что сначала они были в Израиле. Там Галкин начал давать гастроли, а его жена наслаждалась обществом друзей. А вот недавно супруги приехали в Юрмалу, где снимают дорогостоящую виллу.
Оказалось, что прилетели они в Латвию на частном самолете. Максим заснял сына в белоснежном кресле. Мальчик с радостью смотрел в иллюминатор. Гарри загорел и подрос. Теперь он носит короткую прическу.
На отдыхе Максим вечерами катается с детьми на велосипеде. А так как к ним приехала Кристина Орбакайте, то дети с радостью играют с внучкой Пугачевой, Клавдией. Поклонники восхитились кадрами. Многие признались, что соскучились по звездной семье.
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«Какие классные видео», «Гарри очень возмужал», «Ну что за чудесный ребенок», «Вы молодцы, что увезли детей на море», «Любимый наш Гарри! Как вырос», — стали писать пользователи Сети.