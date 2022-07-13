В белоснежном кресле: Галкин запечатлел подросшего сына Гарри на борту частного самолета

Максим Галкин и Алла Пугачева могут похвастаться крепким браком. На все колкости и шутки злопыхателей они реагируют редко.

Когда в этом году появились слухи об их разводе, певица только рассмеялась. У супругов подрастают двойняшки Лиза и Гарри. В этом году пара устроила им большое путешествие.