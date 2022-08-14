Ноги еще длиннее: возлюбленная Эмина в платье бэби-долл с модным принтом «мильфлер» отметилась на курорте

Алена Гаврилова в свое время участвовала в конкурсах красоты. Она даже завоевала титул «Мисс Мордовия». После неудачного романа с бизнесменом Рустамом Тарико, от которого она родила сына, светская львица вышла замуж за Эмина Агаларова. На тот момент певец уже развелся с Лейлой Алиевой, но его новый брак оказался некрепким.
Однако недавно Алена отметила день рождения. Слухи о воссоединении экс-супругов оказались правдой. Тем более, чтоу них растет дочка Афина. Как оказалось, отпуск в Турции они все проводят вместе. Эмин отметился на банкете в честь 35-летняя возлюбленной. Поклонники давно ждали этого события и не скрыли радости.
На этот раз Гаврилова решила похвастаться нарядами, которые взяла в поездку. Сначала она покрасовалась в алом платье в горох.
А теперь избранница Агаларова позировала на фоне природы в мини-платье бэби-долл с принтом «мильфлер». Наряд визуально сделал ее ноги еще длиннее. Она дополнила лук миниатюрной белой сумочкой.
Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красота», «У вас идеальная фигура», «Очень стройная», «Милейшее платье», «Смотритесь роскошно», «Такая утонченная», «Выглядите так словно сошли с подиума», — прокомментировали кадр подписчики.