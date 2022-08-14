Ноги еще длиннее: возлюбленная Эмина в платье бэби-долл с модным принтом «мильфлер» отметилась на курорте

На этот раз Гаврилова решила похвастаться нарядами, которые взяла в поездку. Сначала она покрасовалась в алом платье в горох.

А теперь избранница Агаларова позировала на фоне природы в мини-платье бэби-долл с принтом «мильфлер». Наряд визуально сделал ее ноги еще длиннее. Она дополнила лук миниатюрной белой сумочкой.