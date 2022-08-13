Просто леди: возлюбленная Эмина в алом платье с принтом polka dot и косынке покрасовалась в Стамбуле

Этим летом Алена много путешествовала. На этот раз она поделилась кадрами, на которых позировала в алом платье с принтом polka dot и черной косынке.

У нее получился современный актуальный образ. Косынки стали одним из трендов этого лета, как и романтичный принт. Сандалии нюдового цвета завершали аутфит.