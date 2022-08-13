Просто леди: возлюбленная Эмина в алом платье с принтом polka dot и косынке покрасовалась в Стамбуле

Эмин Агаларов давно стал известным певцом и продюсером. Также ему удалось стать успешным бизнесменом. Многие знают его как первого вице-президента группы компаний Crocus Group. Сердце Эмина долгое время было занято, так как он был в браке с Лейлой Аливоей. А потом они развелись и завидный холостяк женился на Алене Гавриловой, с которой прожил всего два года.
У бывших супругов растет дочка Афина. В прошлом году появились слухи, что Агаларов воссоединился с возлюбленной.
А недавно Гаврилова отметила свой день рождения. Тогда певец выложил фото с экс-женой и дочкой. Они объявили о воссоединении и отметили важное событие вместе, устроив банкет на природе.
Этим летом Алена много путешествовала. На этот раз она поделилась кадрами, на которых позировала в алом платье с принтом polka dot и черной косынке.
У нее получился современный актуальный образ. Косынки стали одним из трендов этого лета, как и романтичный принт. Сандалии нюдового цвета завершали аутфит.
Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды
Гаврилова побывала у собора Айя-София. Она восхитила поклонников своим женственным нарядом. Многие стали писать ей комплименты. «Ну очень красивая», «Выглядите так стильно! Прям напомнили Водянову», «Роскошная леди», «Рядом с любимым мужчиной расцвели», «Платье просто чарующее», «Хорошенькая такая», — стали писать подписчики.