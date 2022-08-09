Снова идиллия: Гаврилова в белом платье появилась с Эмином на роскошном банкете

Эмин Агаларов знаком публике, так как является не только влиятельным бизнесменом, но и певцом. Он пел в дуэте с Ани Лорак и другими популярными исполнителями.

Но также в обществе часто обсуждают его личную жизнь. Во время начала пандемии он расстался с Аленой Гавриловой, которая тогда только родила дочку Афину.