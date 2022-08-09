Снова идиллия: Гаврилова в белом платье появилась с Эмином на роскошном банкете

Эмин Агаларов знаком публике, так как является не только влиятельным бизнесменом, но и певцом. Он пел в дуэте с Ани Лорак и другими популярными исполнителями.
Но также в обществе часто обсуждают его личную жизнь. Во время начала пандемии он расстался с Аленой Гавриловой, которая тогда только родила дочку Афину.
Примечательно, что причину размолвки Эмин так и не назвал. Однако в конце прошлого года он намекнул на воссоединении с женой. А недавно певец провел отпуск с ней в Турции.
Алена публиковала фото с наследницей и порой наряжалась для прогулок. Она показала кольцо с бриллиантом. Поклонники догадались, что Агаларов подарил ей такой роскошный подарок.
А вот на днях Гаврилова отпраздновала свой день рождения. В честь этого события Эмин впервые за долгое время поделился общим фото, на котором позировал на курорте с именинницей и подросшей дочкой. Он поздравил ее в соцсетях со знаменательным событием. Поклонники не скрыли своей радости.
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Эмин Агаларов и Алена Гаврилова с дочкой. Фото: соцсети звезды
Оказалось, что Эмин устроил изысканны банкет. В соцсети именинница опубликовала кадр, на котором красовалась в белом платье в пол. Пара позировала у длинного стола, который поставили у бассейна с видом на морское побережье. Агаларов с нежностью обнимал возлюбленную за талию. Они смотрели друг на друга.
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова. Фото: соцсети звезды
Фанаты осыпали комплиментами пару. Многие отметили, что этот кадр похож на свадебный. Алена благодаря наряду выглядела еще выше. разрез подчеркнул ее талию.
«Чудесная семья. Глаз не отвести!», «Цените друг друга», «Было кольцо, а теперь свадьба?», «Романтика сплошная», «Созданы друг для друга», «Больше не расставайтесь», «Невеста», — стали писать подписчики.