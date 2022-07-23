Модница в панамке: Эмин Агаларов прокатил на велосипеде младшую дочку Афину

Эмин Агаларов уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Певец смог стать успешным не только в музыкальной сфере, но и в бизнесе.

Примечательно, что он первый вице-президент группы компаний Crocus Group. Долгое время артист был в браке с Лейлой Алиевой. Но потом они развелись. Певец вступил в брак с Аленой Гавриловой, но они прожили вместе только два года.