Модница в панамке: Эмин Агаларов прокатил на велосипеде младшую дочку Афину

Эмин Агаларов уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Певец смог стать успешным не только в музыкальной сфере, но и в бизнесе.
Примечательно, что он первый вице-президент группы компаний Crocus Group. Долгое время артист был в браке с Лейлой Алиевой. Но потом они развелись. Певец вступил в брак с Аленой Гавриловой, но они прожили вместе только два года.
Недавно Алена уехала отдыхать в Турцию. В прошлом году экс-супруги стали ближе общаться. Их даже видели вместе в Италии и Дубае. На этот раз победительница конкурса красоты стала делится кадрами, на которых позировала то в юбке, то в платье. Она также засняла подросшую дочку Афину.
Эмин поддерживает общение со всеми своими детьми. Он видится с сыновьями и приемной дочкой от первого брака. Также артист возит на на курорты младшую наследницу.
23 июля он предстал на новом фото. Агаларов устроил велопрогулку с маленькой Афиной. В кадре она сидит позади отца. Малышка была облачена в шорты, футболку и панамку.
Эмин Агаларов с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Доброе утро», – написал он.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали Эмина комплиментами и отметили, что его наследница подросла.
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«Летнее фото, папа и дочка», «Афина же с мамой в Турции? Вы вместе отдыхаете?», «Хотим видеть вас с любимой», «Девочка очень подросла», «Такие вы классные», «Ох, какой вид», — стали писать пользователи Сети.