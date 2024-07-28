«Петь в борделях и кабаках?»: как Алла Пугачева уже пыталась сбежать из России во Францию

Общественность продолжает наблюдать за жизнью Аллы Пугачевой, которая сейчас проводит время в Юрмале. Возможно, она тоскует по родине. Но все же остается на чужбине вместе с мужем и детьми.

Как оказалось, Примадонна уже предпринимала попытки выехать за рубеж. Об этом «Комсомольской правде» еще рассказывал бывший сотрудник КГБ, представившийся Сергеем Соколовым.

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Как Алла Пугачева пыталась уехать во Францию

Как пояснял экс-сотрудник спецслужб, в 1983–1984 годах он работал в Берлине. Тогда Алла Борисовна гастролировала по ГДР, а переводчиком при ней была немка, завербованная советскими спецслужбами.

Именно она и сдала певицу, рассказав, что та вела переговоры с французским импресарио. Тот предложил ей: «Алла, бросай эту паршивую страну. И езжай во Францию. И все у тебя будет». Алла Борисовна, конечно, замялась, отметив, что боится за дочь Кристину, мол, девочке еще надо учиться. Но все же не стала отказываться от такого предложения.

По плану Алла Пугачева должна была сначала вылететь в Западный Берлин, а оттуда в Париж. Об этом плане КГБ сообщила все та же переводчица артистки.