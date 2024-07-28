«Петь в борделях и кабаках?»: как Алла Пугачева уже пыталась сбежать из России во Францию

Общественность продолжает наблюдать за жизнью Аллы Пугачевой, которая сейчас проводит время в Юрмале. Возможно, она тоскует по родине. Но все же остается на чужбине вместе с мужем и детьми.
Как оказалось, Примадонна уже предпринимала попытки выехать за рубеж. Об этом «Комсомольской правде» еще рассказывал бывший сотрудник КГБ, представившийся Сергеем Соколовым.
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Как Алла Пугачева пыталась уехать во Францию
Как пояснял экс-сотрудник спецслужб, в 1983–1984 годах он работал в Берлине. Тогда Алла Борисовна гастролировала по ГДР, а переводчиком при ней была немка, завербованная советскими спецслужбами.
Именно она и сдала певицу, рассказав, что та вела переговоры с французским импресарио. Тот предложил ей: «Алла, бросай эту паршивую страну. И езжай во Францию. И все у тебя будет». Алла Борисовна, конечно, замялась, отметив, что боится за дочь Кристину, мол, девочке еще надо учиться. Но все же не стала отказываться от такого предложения.
По плану Алла Пугачева должна была сначала вылететь в Западный Берлин, а оттуда в Париж. Об этом плане КГБ сообщила все та же переводчица артистки.
Алла Пугачева. Фото: из открытых источников
А потом Аллу Пугачеву вызвал начальник пятого управления генерал-лейтенант Филипп Бобков и проговорил с ней два часа. Тогда он сказал певице: «Алла Борисовна, имейте в виду, вы нам нужны здесь. Вас любит вся страна, а что вы там будете делать? Петь в борделях и кабаках?»
Алла Борисовна подтвердила этот факт и призналась, что тот разговор был минутной слабостью. Якобы после этой беседы Алла Пугачева была три года невыездной за границу. И впервые за рубеж, в Финляндию, ее выпустили лишь в 1986 году. Впрочем, эта история могла быть мифом.
Как Алла Пугачева не смогла встретиться с Джо Дассеном
А вот в 1970 году Аллу Борисовну действительно не пустили во Францию, куда она собиралась, чтобы познакомиться с певцом Джо Дассеном. Певица очень увлекалась его творчеством.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Кроме того, в 1983 году Алле Пугачевой предложили сыграть в мюзикле «Шахматы» вместе с группой Abba. Алле Борисовне должна была достаться роль жены советского гроссмейстера, оставшегося на Западе. Естественно, артистке посоветовали воздержаться от такого предложения.
Но, как говорят очевидцы тех событий, КГБ за певицей все же наблюдали, поскольку ее брат Евгений Пугачев работал в этом ведомстве.
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