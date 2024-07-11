«Стоун бросил Сысоеву перед днем рождения — как его Карнавал»: в Сети едко поздравили звезду «Выжить в Дубае»

10 июля свой день рождения отметила Надежда Сысоева. Скандальная звезда реалити «Выжить в Дубае. Возвращение» не побоялась во времена хейта снова выйти в Сеть и даже оставить открытыми комментарии.

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Сысоева приняла участие в милой фотосессии в розовых тонах. Она лаконично написала, что любит всех. После того, как Надежда прервала молчание и вышла на связь с разъяренной толпой, она продолжает демонстрировать миру, что умеет держать удар.

Поздравления не от всей души

Ожидаемо интернет-пользователи не стали сдерживать себя в остроумии. 40 лет и без травли — довольно противоречивый повод для торжества. Поэтому добрые пожелания всех благ мгновенно затерялись в потоке креативных, но токсичных высказываний.