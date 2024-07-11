«Стоун бросил Сысоеву перед днем рождения — как его Карнавал»: в Сети едко поздравили звезду «Выжить в Дубае»

10 июля свой день рождения отметила Надежда Сысоева. Скандальная звезда реалити «Выжить в Дубае. Возвращение» не побоялась во времена хейта снова выйти в Сеть и даже оставить открытыми комментарии.
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Сысоева приняла участие в милой фотосессии в розовых тонах. Она лаконично написала, что любит всех. После того, как Надежда прервала молчание и вышла на связь с разъяренной толпой, она продолжает демонстрировать миру, что умеет держать удар.
Поздравления не от всей души
Ожидаемо интернет-пользователи не стали сдерживать себя в остроумии. 40 лет и без травли — довольно противоречивый повод для торжества. Поэтому добрые пожелания всех благ мгновенно затерялись в потоке креативных, но токсичных высказываний.
Fox: «Мы пожелаем ей здоровья и много кушать. Ведь все мы люди и бумеранг добра вернется. Но в воскресенье болеем за народную!»
Tanya_anni: «Для 40 она отлично выглядит, а то столько хейта из-за внешности».
Марина Соловей: «Она плохо выглядит для любого возраста, болезненно и ненормально».
diana skazkina: «40 лет, не празднуют».
Ольга М: «Мудрости Надежде, женского счастья с достойным мужчиной».
natalia: «Играла дурочку в Comedy woman, так по жизни и осталась. Тут уж ничем не поможешь».
Единорог: «Сысоева и Хилькевич для меня одинаковые, и обе выглядят как-то старо на свой возраст, как будто потасканные какие-то, не смотря на то что худышки. Какая-то нездоровая худоба, что отражается на качестве кожи».
Наташа: «Поздравляю, Шарик, ты балбес. Если только так».
yatut: «Еще недавно о смерти мамы печалилась, тут уже веселится».
tatka: «Уже 40 лет, как существует этот гнилой продукт, поздравляю, это успех».
Сысоева шла на шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» ради популярности. Фото: ТНТ
Игнор от коллег по шоу
Шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» сейчас находится в самом разгаре. Каждый новый выпуск дарит телезрителям широкий спектр эмоций, и Надя Сысоева — центральный персонаж разборок. И если участие в проекте принесло знаменитости самый настоящий буллинг и угрозу отмены, то Надя принесла проекту рейтинги.
Можно понять, почему важный день Сысоевой проигнорировали ее недоброжелатели, в частности Виктория Боня. Но Надя состояла в коалиции. Тем не менее ни Оксана Самойлова, ни Джиган, ни Саша Стоун (уже бывший парень) не поздравили публично свою опальную коллегу.
rayskaya: «Получается, Стоун повторил за Валей Карнавал и бросил Сысоеву перед ДР?»
Более того, промолчали Павел Воля и Ляйсан Утяшева — люди, которые должны радоваться рейтингам своего детища больше всего и благодарить за это всех одиозных героев.
Коллеги Сысоевой по проекту «Выжить в Дубае. Возвращение» не отличились активностью в ее день рождения. Фото: скрин ТНТ
Кто же поздравил Сысоеву?
Тем не менее приятности от селебрити именинница получила. Среди громких имен — Ида Галич, Михаил Галустян, Виктория Дайнеко, Нино Нинидзе, а также «большая девочка» Наталья Гасанханова и шеф-повар Владимир Чистяков. Особое внимание подписчиков привлек комментарий Лауры Джугелии.
Последнее время эта журналистка берет громкие интервью. Среди ее последних гостей — Стас Пьеха, Нюша, Леонид Каневский и Никита Кологривый. Диванным сыщикам не составило труда быстро сложить один плюс один. Они практически уверены, кто будет следующей гостьей на интервью Джугелии. Возможно, именно она сможет поправить репутационный крах, который допустила в своей жизни Сысоева.
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