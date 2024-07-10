Из «жертвы» в «стерву»: как Надежда Сысоева погубила свою репутацию в шоу - теряет подписчиков

Участница проекта «Выжить в Дубае. Возвращение» Надя Сысоева сейчас находится под пристальным порицанием общественности. Те, кто подписан на нее давно, говорят, что такого количества комментариев под ее постами никогда не было. С одной стороны, активность на странице у блогера — это хорошо. С другой же — это очень тяжело. Некоторые хейтеры не стесняются в выражениях и натуральным образом переводят оскорбления в травлю.

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Недавно знаменитость прервала молчание. По мере возможности (шоу еще не закончилось, и о многом нельзя говорить) она прокомментировала самые популярные претензии по отношению к себе. Оказывается, даже понимая, что зритель будет ее ненавидеть, Сысоева осознанно примерила на себя роль злодея. Ведь она больше не хотела играть жертву, как уже однажды делала это на ТНТ.

Ох уж эта Наденька

Поскольку вдаваться в подробности Сысоева не стала, в Сети предположили, что под прошлым жертвы она подразумевает своего самого яркого персонажа — глупую блондинку Наденьку из Comedy Woman. Многие знают ее именно из этого проекта, где она и получила первую популярность.