Из «жертвы» в «стерву»: как Надежда Сысоева погубила свою репутацию в шоу - теряет подписчиков

Участница проекта «Выжить в Дубае. Возвращение» Надя Сысоева сейчас находится под пристальным порицанием общественности. Те, кто подписан на нее давно, говорят, что такого количества комментариев под ее постами никогда не было. С одной стороны, активность на странице у блогера — это хорошо. С другой же — это очень тяжело. Некоторые хейтеры не стесняются в выражениях и натуральным образом переводят оскорбления в травлю.
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Недавно знаменитость прервала молчание. По мере возможности (шоу еще не закончилось, и о многом нельзя говорить) она прокомментировала самые популярные претензии по отношению к себе. Оказывается, даже понимая, что зритель будет ее ненавидеть, Сысоева осознанно примерила на себя роль злодея. Ведь она больше не хотела играть жертву, как уже однажды делала это на ТНТ.
Ох уж эта Наденька
Поскольку вдаваться в подробности Сысоева не стала, в Сети предположили, что под прошлым жертвы она подразумевает своего самого яркого персонажа — глупую блондинку Наденьку из Comedy Woman. Многие знают ее именно из этого проекта, где она и получила первую популярность.
«Полупрозрачная нимфетка Наденька. Спит мало, ест мало, думает мало, весит мало, вещей на себя надевает мало», — так звучит описание этой героини.
Сысоева призналась, что в Дубае хотела попробовать себя в новом амплуа. Фото: ТНТ
На самом деле за плечами у Сысоевой внушительный послужной список — более сорока проектов. Но лишь самые преданные фанаты Надежды смогут вспомнить их названия. В погоне за медийностью актриса пробовала себя в разных форматах, но, к сожалению, стала заложницей образа недалекой блондинки.
Драма в жизни
В свое время, будучи гостем передачи, которую ведет Азамат Мусагалиев, Сысоева призналась, что «драматизирует по вечерам». Так она назвала участие в поэтических встречах за пределами комедийной сцены. Вот только демонстрировать свои навыки она не стала, объяснив это тем, что стихи, которые она читает, изобилуют нецензурной лексикой.
«Я борюсь со своим альтер-эго», — сказала Надя.
Тогда зрители так и не поняли, что она имеет в виду. Борется матерными стихами с альтер-эго Наденьки? Или у нее уже появилось новое, развязанное альтер-эго, которое она не хочет показывать широкой аудитории?
Сысоева подверглась хейту в Сети. Фото: ТНТ
Шоу после шоу
В своем обращении к фанатам Сысоева не согласилась с обвинениями в неуверенности в себе по жизни. Для этого она привела два аргумента. Во-первых, Надя всем говорит комплименты, вместо того, чтобы завидовать красоте других женщин.
А во-вторых, ее опыт взаимодействия в Comedy Woman с яркими коллегами наделил ее пожизненным иммунитетом к низкой самооценке. Вот только у комментаторов снова оказалось свое мнением на этот счет.
Длань: «Про коммуникацию в Comedy Woman все знают. Мутила с одним из продюсеров и поэтому была неприкосновенной, выжила Ангарскую из коллектива. Думаю, просто сценарий вышел из-под контроля. Сейчас звезды уже реально друг друга топят и жестко переходят на личности».
Xana: «Комплименты всем подряд как раз неуверенные в себе люди говорят, чтобы подлизаться».
Алечка: «До роли антигероя Надя не дотягивает — скатывается в крысу или тех, кто может нападать только стаей. Лучше дальше играть жертву. Тем более и играть не нужно, слишком не уверенная в себе».
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