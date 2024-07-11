Чепурченко ответил на слова Сысоевой: «Злодей не тот, кто кривляется»

Надя Сысоева заявила в своем телеграме, что в шоу «Выжить в Дубае» она всего лишь исполняла роль злодейки. По словам артистки, у нее был выбор — быть «обиженкой» или жестко отстаивать свои права. В «Камеди вумен» она постоянно изображала глупую блондинку, на которую все время нападают. Ей это надоело.

Мы спросили Вячеслава Чепурченко, действительно ли Надя всего лишь исполняла роль злобной барышни в проекте ТНТ.

«Лучше спросите об этом у Нади. Но если обратиться к истории кинематографа, вы вспомните много культурных и милых злодеев. Злодей — не тот, кто кривляется и говорит гадости другому человеку при камерах», — прокомментировал актер специально для Teleprogramma.pro.