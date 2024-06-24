«Стоун — дно, Сысоева — днище»: фанаты шоу «Выжить в Дубае» встали на защиту Виктории Бони

В эфир вышел второй выпуск нового сезона «Выжить в Дубае» на ТНТ. Фанаты реалити не разочарованы — страсти там накаляются посильнее воздуха в полуденной пустыне. Есть первый выбывший, и это не Виктория Боня, как многие предсказывали.
Но экс-участница «Дома-2» все равно в центре внимания. Она заняла принципиальную позицию в звездной команде, выступив против образовавшейся коалиции. Ее аргументация так понравилась телезрителям, что Боню начали поддерживать даже хейтеры. Но, обо всем по порядку.
Первый выбывший
То, что проект покинет яркая астраханка, для многих оказалось полнейшей неожиданностью. После того как «народники» провалили командную игру в стиле пляжного волейбола, Ольга Воронцева и Анастасия Перун стали основными кандидатурами для малого испытания.
Несмотря на то что Настя серьезно винила себя в общем проигрыше, большинство все же проголосовало за Ольгу. Соплеменники объяснили свой выбор тем, что за проведенное вместе время она не смогла как следует раскрыться. В Сети же затронули тему спортивных данных девушек (причем в дискуссию включились сами участницы проекта).
Тамара Казакова: «Мне не симпатична Ольга, но она явно сильнее Насти. Была бы полезнее в следующих испытаниях. А звездная команда просто отвратительна».
Александра Сухорукова: «В чем сильнее? В том, что стояла на самой легкой позиции и не подвела, в то время как Настя боролась на мужской позиции и чуть-чуть не хватило сил? Объективно Настя более мощный игрок, хотя бы по физическим данным».
Анастасия Перун: «Саша, спасибо за поддержку. Действительно, многие не учитывают позицию, на которой я стояла».
Ольга Воронцева из народной команды вернулась обратно в Астрахань. Фото: ТНТ
Если вспомнить первую серию, то станет очевидно, что Воронцева сразу не «зашла» команде. Девушка изначально чувствовала, что к ней не прислушиваются, даже когда она говорила очевидно дельные вещи.
Звездный террариум
Но разборки в коллективе «народников» — это просто детский сад по сравнению с тем, что устроили селебрити. Из семи человек в команде оказались две пары — Оксана Самойлова с Джиганом и Саша Стоун с Надей Сысоевой. Эти участники образовали коалицию и не скрывают то, что будут голосовать против одиночек. Этим они попытались стравить между собой Торнике Квитатиани, Владислава Чепурченко и Викторию Боню.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Одиночки повели себя каждый по-разному. Торнике примкнул к коалиции в надежде продержаться на проекте как можно дольше, Виктория выступила против сложившегося братства, моментально сделавшись аутсайдером, а Слава просто остался в шоке от происходящего.
Большое испытание во втором выпуске выиграла звездная команда. Фото: ТНТ
В шоке оказались и зрители проекта, и ведущие, и народная команда. Внутри проекта атмосферу у селебрити назвали не иначе как «террариумом». Интернет-пользователи также не поскупились на эмоции после выпуска.
Елизавета Кривденко: «Викторию жаль. Команда звезд разочаровала».
Татьяна Абысова-Прохорова: «В команде звезд полная несправедливость! Нельзя пары смешивать с одиночками! Даже если бы и одиночки голосовали одинаково — все тщетно! Неравное соотношение в количестве!»
Елена Полякова: «Все верно сказано. Я не фанат данных звезд, но Боня на фоне четверки выглядит выигрышно. Вячеслав вообще в шоке, в какой гадюшник попал».
Боня возвращается
И селебрити, и народная команда на малое испытание послали человека, на чей проигрыш рассчитывали. Стратегия отправить сильнейшего, чтобы он вернулся с победой, даже не рассматривалась. Ольга Воронцева и Виктория Боня шли ноздря в ноздрю, но фортуна улыбнулась знаменитости. В третем выпуске она вернется к своим недружелюбным соплеменникам.
Звезды продемонстрировали жесткий раскол в команде. Фото: ТНТ
Теперь ее поддерживают даже те, кто до этого не питал не к ней теплых чувств.
Анна Боброва: «Тошнит от звездной коалиции. Стоун — дно, Сысоева — днище, чета Джиганская — без комментариев. Пусть Боня вынесет их всех».
Ag Rom: «Боня топ».
Елена Иванова: «Я вообще думала, что Боня, как Хилькевич, в народную уйдет».
Татьяна Абысова-Прохорова: «Какая ужасная в этот раз звездная команда! Стыдно! Позорище! Самый гадкий, подлый и мерзопакостный Александр Стоун! Он вылетит! Это без сомнения! Но он столько кругом нагадит! Его подружка не лучше! Оксана у Джигана никто и звать никак! Прячется за его спину! А Джиган — только ор и рукоприкладство! Две извилины! Как Боня не пытается их вразумить — все бесполезно! Они ее не слышат! У них одержимость — выгнать Боню. И на фоне звезд чудесная, замечательная и достойная команда народная! Умнички все! За нее болею, отдельных симпатий нет! Пускай победит сильнейший!»
Третий выпуск обещает быть еще остросюжетнее. Ждем.
Читайте также: