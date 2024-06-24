«Стоун — дно, Сысоева — днище»: фанаты шоу «Выжить в Дубае» встали на защиту Виктории Бони

В эфир вышел второй выпуск нового сезона «Выжить в Дубае» на ТНТ. Фанаты реалити не разочарованы — страсти там накаляются посильнее воздуха в полуденной пустыне. Есть первый выбывший, и это не Виктория Боня, как многие предсказывали.

Но экс-участница «Дома-2» все равно в центре внимания. Она заняла принципиальную позицию в звездной команде, выступив против образовавшейся коалиции. Ее аргументация так понравилась телезрителям, что Боню начали поддерживать даже хейтеры. Но, обо всем по порядку.

Первый выбывший

То, что проект покинет яркая астраханка, для многих оказалось полнейшей неожиданностью. После того как «народники» провалили командную игру в стиле пляжного волейбола, Ольга Воронцева и Анастасия Перун стали основными кандидатурами для малого испытания.

Несмотря на то что Настя серьезно винила себя в общем проигрыше, большинство все же проголосовало за Ольгу. Соплеменники объяснили свой выбор тем, что за проведенное вместе время она не смогла как следует раскрыться. В Сети же затронули тему спортивных данных девушек (причем в дискуссию включились сами участницы проекта).