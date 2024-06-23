Шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» покинула «народница» Ольга Воронцева

В это воскресенье в эфир ТНТ вышел второй выпуск нового сезона выживалити под названием «Выжить в Дубае. Возвращение», ведут который супруги Ляйсан Утяшева и Павел Воля.
Во втором выпуске, по традиции, команды расстались с одним из своих участников. Первой выбывшей из шоу стала представитель «народников» Ольга Воронцева. Она не выдержала конкуренции со светской львицей, экс-участницей другого реалити-шоу — «Дом-2» Викторией Боней.
Виктория Боня была буквально на волоске от вылета из шоу. Но смогла удержаться в нем.
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«Народница» Ольга Воронцева. Фото: кадр шоу ТНТ «Выжить в Дубае. Возвращение»
Перед тем, как определился кандидат на вылет, Боня и Воронцева прошли по три испытания. В первом победу одержала Вика Боня, во втором — Ольга Воронцева.
И в решающем, третьем, раунде, Вика Боня сумела обойти свою соперницу и удержаться в проекте. Заметим, к неудовольствию некоторых участников звездной команды, с которым Виктория Боня уже успела поскандалить.
Так что, склоки на реалити-шоу гарантированы. Очевидно лишь одно, что участники звездной команды и дальше будут голосовать против Вики Бони, если она не изменит своего поведения.
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