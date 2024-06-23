Шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» покинула «народница» Ольга Воронцева

В это воскресенье в эфир ТНТ вышел второй выпуск нового сезона выживалити под названием «Выжить в Дубае. Возвращение», ведут который супруги Ляйсан Утяшева и Павел Воля.

Во втором выпуске, по традиции, команды расстались с одним из своих участников. Первой выбывшей из шоу стала представитель «народников» Ольга Воронцева. Она не выдержала конкуренции со светской львицей, экс-участницей другого реалити-шоу — «Дом-2» Викторией Боней.

Виктория Боня была буквально на волоске от вылета из шоу. Но смогла удержаться в нем.