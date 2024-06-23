Надя Сысоева — о «Выжить в Дубае»: «Была жесткая притирка»

В это воскресенье на ТНТ выйдет второй выпуск нового сезона шоу «Выжить в Дубае», который ведут Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
Первый же выпуск дал понять, что сезон получится скандальным. Ведь в нем участвует любительница интриг и провокаций Виктория Боня.
Между тем, еще одна участница проекта, актриса Надя Сысоева заявила, что конфликты в самом начале — это вещь очевидная.
«Да, в начале, конечно, была жесткая притирка, потому что скорость проекта очень быстрая и нужно оперативно принимать решения», — поделилась Надя Сысоева.
Вместе с тем, Надя Сысоева высказалась о том, что неправильно считать новый сезон «Выжить в Дубае» каким-то суперскандальным. Да, на реалити, разумеется, будут стычки, но это вполне себе вариант нормы.
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«Я старалась меньше участвовать в стычках, но, как и в любом реалити, это неизбежно», — добавила Надя Сысоева.
По материалам starhit.ru
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