Надя Сысоева — о «Выжить в Дубае»: «Была жесткая притирка»

В это воскресенье на ТНТ выйдет второй выпуск нового сезона шоу «Выжить в Дубае», который ведут Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

Первый же выпуск дал понять, что сезон получится скандальным. Ведь в нем участвует любительница интриг и провокаций Виктория Боня.

Между тем, еще одна участница проекта, актриса Надя Сысоева заявила, что конфликты в самом начале — это вещь очевидная.

«Да, в начале, конечно, была жесткая притирка, потому что скорость проекта очень быстрая и нужно оперативно принимать решения», — поделилась Надя Сысоева.

Вместе с тем, Надя Сысоева высказалась о том, что неправильно считать новый сезон «Выжить в Дубае» каким-то суперскандальным. Да, на реалити, разумеется, будут стычки, но это вполне себе вариант нормы.

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«Я старалась меньше участвовать в стычках, но, как и в любом реалити, это неизбежно», — добавила Надя Сысоева.

По материалам starhit.ru