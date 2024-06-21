«Просто съедят друг друга»: народная команда «Выжить в Дубае» в шоке от поведения звезд

Звездная команда на шоу «Выжить в Дубае». Фото: ТНТ

В воскресенье ТНТ покажет второй выпуск нового сезона шоу «Выжить в Дубае».

В это воскресенье, 23 июня, в эфир ТНТ выйдет второй выпуск нового сезона реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Звезды изо всех сил постараются забыть о прошлых обидах ради победы, но хватит их ненадолго.

Перемирие окажется весьма непрочным, а мастерство звезд плести интриги друг против друга поразят не только участников народной команды, но и ведущих Павла Волю и Ляйсан Утяшеву.

На этот раз в проекте участникам обеих команд предстоит пройти через первое голосование, в результате которого кто-то покинет реалити-шоу. 

Звезды в итоге не смогут сдержать эмоции и продемонстрируют глубокий раскол в своей команде. Главными действующими лицами конфликта снова станут Виктория Боня и Саша Стоун. Блогер обвинит экс-участницу «Дома-2» во лжи. А Боня ответит тем, что в пух и прах разнесет Стоуна, как она это умеет.

Участники народной команды будут шокированы поведением звезд. 

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«Звезды просто съедят друг друга», «Ребята, вы чего? Это же какая-то дичь!» – выскажутся о поведении селебрити «народники».

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