«Просто съедят друг друга»: народная команда «Выжить в Дубае» в шоке от поведения звезд

В это воскресенье, 23 июня, в эфир ТНТ выйдет второй выпуск нового сезона реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Звезды изо всех сил постараются забыть о прошлых обидах ради победы, но хватит их ненадолго.

Перемирие окажется весьма непрочным, а мастерство звезд плести интриги друг против друга поразят не только участников народной команды, но и ведущих Павла Волю и Ляйсан Утяшеву.

На этот раз в проекте участникам обеих команд предстоит пройти через первое голосование, в результате которого кто-то покинет реалити-шоу.

Звезды в итоге не смогут сдержать эмоции и продемонстрируют глубокий раскол в своей команде. Главными действующими лицами конфликта снова станут Виктория Боня и Саша Стоун. Блогер обвинит экс-участницу «Дома-2» во лжи. А Боня ответит тем, что в пух и прах разнесет Стоуна, как она это умеет.

Участники народной команды будут шокированы поведением звезд.

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