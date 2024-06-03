Прохор Шаляпин отдыхает на яхте в Крыму с Анной Калашниковой: «Спонсор нашего путешествия — ваша старость»

Прохор Шаляпин известен не только благодаря своему творчеству, но и личной жизни. У него было множество романов. Артист зачастую отдает предпочтение женщинам зрелого возраста. Первый брак у него был в 18 лет. Затем он узаконил отношения с возрастной бизнесвумен Ларисой Копенкиной, но они развелись спустя два года.

Третьей женой артиста была Татьяна-Клаудиа Дэви, владелица адвокатский контор из Канады. Но вскоре после свадьбы, в 2021 году, она умерла. Многие помнят, что у Прохора был бурный роман с Анной Калашниковой. Они тоже хотели пожениться, но потом вскрылся обман. Модель ждала ребенка от другого мужчины. Артист ее бросил, но спустя годы они наладили дружеские отношения.

А 2 июня певец отправился отдыхать в Крым вместе с ней. Они поделились кадрами, на которых отдыхают на яхте вместе. При этом пара выглядела счастливой.