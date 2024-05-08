Ивлеева вернется на телевидение после скандала, считает таролог Абравитова: «Ее ждет прощение»

Настя Ивлеева недавно дала первое интервью после вечеринки в «Мутаборе», за которую ей пришлось извиняться. Она призналась, что соскучилась по зрителям и хочет вернуться к своей деятельности, так как последние четыре месяца она нигде не появлялась и ничего не снимала.

А 8 мая блогерша выразила надежду, что снова станет ведущей шоу «Орел и решка» и будет путешествовать по России. Но продюсер Нателла Крапивина заявила, что Ивлеева не будет сниматься в этом проекте.

Для Teleprogramma.pro таролог Марианна Абравитова рассказала, есть ли шанс, что блогерша вернется на телевидение.