Ивлеева вернется на телевидение после скандала, считает таролог Абравитова: «Ее ждет прощение»

Настя Ивлеева недавно дала первое интервью после вечеринки в «Мутаборе», за которую ей пришлось извиняться. Она призналась, что соскучилась по зрителям и хочет вернуться к своей деятельности, так как последние четыре месяца она нигде не появлялась и ничего не снимала.
А 8 мая блогерша выразила надежду, что снова станет ведущей шоу «Орел и решка» и будет путешествовать по России. Но продюсер Нателла Крапивина заявила, что Ивлеева не будет сниматься в этом проекте.
Для Teleprogramma.pro таролог
«У русских людей есть такая черта — мы прощаем тех, кто от души кается. И Ивлеева, конечно, долго, давно и глубоко кается. Она предпринимает определенные действия. Она демонстрирует свое покаяние. Надо сказать, что ее ждет прощение, поэтому не удивительно, если мы увидим ее на телевидении снова, с новыми проектами. Но совершенно в 100-процентном переформатировании.
От былой Ивлеевой мы не найдем практически ни одной черты. Это будет совершенно другая подача себя и матерала. Очень высока степень вероятности, что Ивлеева снова зайдет на ТВ, потому что у нее огромный опыт работы на телевидении. Она достаточно креативный и смелый человек. Конечно, она была очень успешной в формате телевидения.
Она туда рвется, потому что это ее стихия, это ее жизнь. Без телевидения ей крайне сложно существовать, поэтому она прикладывает все усилия, чтобы опять попасть на голубой экран. Ее усилия должны увенчаться успехом», — высказалась таролог.