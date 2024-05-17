«Жертвой я точно не был»: почему Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков избегали друг друга на ковровой дорожке

В Москве прошла премьера сериала «Красные линии» с певицей и актрисой Полиной Гагариной в главной роли. Показ посетил и бывший муж артистки - фотограф Дмитрий Исхаков. Побывала там и корреспондент Teleprogramma.pro.

О чем сериал «Красные линии»

Дмитрий появился на красной дорожке одним из первых и рассказал журналистам, что на премьеру его пригласила сама Полина, с которой он остался в хороших отношениях после развода. Но вот в большом кино Исхаков бывшую жену пока не видел. И сериал «Красные линии» - это прекрасный повод исправить это недоразумение.

Кстати, новый проект видеосервиса START – это спин-офф сериала «Бывшие». События в «Красных линиях» происходят на три года раньше, чем в «Бывших». Главная героиня произведения – начинающая писательница Елена Огурцова – сбегает от мужа-абьюзера в Москву. Там она пробует пристроить в издательство свой роман.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

Однако руководителю издательства лень читать рукопись, и он предлагает написать на нее рецензию Михаилу Наумову – писателю, которого можно считать сбитым летчиком литературы. Однако он хочет вернуть себе былую славу. И ради этого готов присвоить себе произведение Елены… При этом Михаил Наумов является кумиром начинающей писательницы, что может существенно облегчить для него задачу.

В разговоре с журналистами Дмитрий Исхаков высказался на тему манипуляций, затронутой в сериале.