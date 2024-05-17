«Жертвой я точно не был»: почему Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков избегали друг друга на ковровой дорожке

В Москве прошла премьера сериала «Красные линии» с певицей и актрисой Полиной Гагариной в главной роли. Показ посетил и бывший муж артистки - фотограф Дмитрий Исхаков. Побывала там и корреспондент Teleprogramma.pro.
О чем сериал «Красные линии»
Дмитрий появился на красной дорожке одним из первых и рассказал журналистам, что на премьеру его пригласила сама Полина, с которой он остался в хороших отношениях после развода. Но вот в большом кино Исхаков бывшую жену пока не видел. И сериал «Красные линии» - это прекрасный повод исправить это недоразумение.
Кстати, новый проект видеосервиса START – это спин-офф сериала «Бывшие». События в «Красных линиях» происходят на три года раньше, чем в «Бывших». Главная героиня произведения – начинающая писательница Елена Огурцова – сбегает от мужа-абьюзера в Москву. Там она пробует пристроить в издательство свой роман.
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Однако руководителю издательства лень читать рукопись, и он предлагает написать на нее рецензию Михаилу Наумову – писателю, которого можно считать сбитым летчиком литературы. Однако он хочет вернуть себе былую славу. И ради этого готов присвоить себе произведение Елены… При этом Михаил Наумов является кумиром начинающей писательницы, что может существенно облегчить для него задачу.
В разговоре с журналистами Дмитрий Исхаков высказался на тему манипуляций, затронутой в сериале.
«Тема абьюза популярная, наверное, потому, что каждому она близка и знакома, - сказал Дмитрий. - Так или иначе один человек всегда доминирует, вряд ли вы встретите много пар, кто одинаково ведет себя в отношениях. Всегда кто-то любит, кто-то позволяет себя любить, кто-то этим пользуется, кто-то подстраивается».
Дмитрий Исхаков. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- А вы сами какую позицию обычно занимаете? – поинтересовались журналисты у Дмитрия
- Жертвой я точно не был и в моем личном представлении точно не являюсь манипулятором. Но я знаю массу людей, кто так или иначе сталкивался с этим явлением.
Что касается кумиров, то Дмитрий Исхаков признался, что авторитетом для него является Майкл Джексон.
В разговоре с журналистами Дмитрий дал высокую оценку и профессиональным качествам бывшей супруги. По его мнению, Полина Гагарина может быть как хорошей певицей, так и актрисой. Она очень дотошная и четкая.
«Профессионализм - это про нее. Я думаю, если Полина так подходит к своей карьере певицы, то она не менее жесткая и требовательна к себе и в плане карьеры актрисы», — отметил Дмитрий Исхаков.
Надо сказать, что пока Дмитрий осыпал комплиментами Полину Гагарину, она с удовольствием позировала фотографам со своим протеже – победителем шоу «Голос» Богданом Шуваловым.
Полина Гагарина позировала вместе с Богданом Шуваловым. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
С кем позировала Полина Гагарина
Затем к певице присоединились ее коллеги по сериалу Илья Любимов, сыгравший Михаила Наумова, и Алексей Маклаков, воплотивший образ руководителя издательства. А вот с бывшим мужем, с которым Полина Гагарина развелась еще в 2020 году, она не запечатлилась. Напомним, пара воспитывает дочку Мию.
Впрочем, возможное «нежелание» Полины позировать вместе с супругом объясняется просто. Полина Гагарина появилась на красной дорожке в конце вечера, тогда как Дмитрий Исхаков ушел в зал раньше.
Полина Гагарина вместе с Ильей Любимовым и Алексеем Маклаковым. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Полина Гагарина: «Моя героиня не побоялась пойти за своей мечтой»
В зале съемочная группа представила сериал. Как рассказал режиссер проекта Гамлет Дульянц, сериал «Красные линии» рассказывает о женщине, которая словно зажата между двумя мужчинами. Один крадет у нее свободу, а другой – мечту. И Елене нужно стать самодостаточной и избавиться от всех зависимостей.
«Моя героиня не побоялась пойти за своей мечтой. И, естественно, когда идешь к ней, на пути встречаются много-много трудностей... Мы делали это кино с большой любовью», — отметила в ходе презентации сериала и сама Полина.