Юлианна Караулова о «Евровидении», откровенных фотосессиях и дуэтах: «Все это уже давно вышло за рамки»

Певица Юлианна Караулова стала обладательницей премии «Жара Music Awards» в номинации «Связь поколений» — за дуэт с Акмалем на песню «Девочка, не прощай».

А в кулуарах события артистка пообщалась с журналистами, в том числе корреспондентом Teleprogramma.pro. Юлианна рассказала представителям прессы о своем отношении к откровенным фотосесссиям, «Евровидении» и дуэтам.

«Я ни о чем не жалею»

— Юлианна, с каким чувством вы сейчас смотрите на разные этапы своей карьеры?

— Вы знаете, самое главное, что я ни о чем не жалею. Конечно, оглядываясь назад, я понимаю, что что-то стоило сделать иначе. А сейчас, когда обладаю той или информацией, осознаю, что вот так я бы точно не поступила.

А вот здесь я выглядела не очень, а может, даже и глупо, но все это нужно было для того, чтобы учиться на собственных ошибках. К сожалению, никто не учится на чужих ошибках, только на своих, поэтому что имеем, то имеем.

— То есть у вас остались какие-то сомнения?

— Сомнения — это постоянный спутник творческого человека. Потому что, как правило, люди творческие по натуре очень сомневающиеся, рефлексирующие личности. Я не отношу себя к особо творческим личностям, но тоже много сомневаюсь.