Юлианна Караулова о «Евровидении», откровенных фотосессиях и дуэтах: «Все это уже давно вышло за рамки»

Певица Юлианна Караулова стала обладательницей премии «Жара Music Awards» в номинации «Связь поколений» — за дуэт с Акмалем на песню «Девочка, не прощай».
А в кулуарах события артистка пообщалась с журналистами, в том числе корреспондентом Teleprogramma.pro. Юлианна рассказала представителям прессы о своем отношении к откровенным фотосесссиям, «Евровидении» и дуэтам.
«Я ни о чем не жалею»
— Юлианна, с каким чувством вы сейчас смотрите на разные этапы своей карьеры?
— Вы знаете, самое главное, что я ни о чем не жалею. Конечно, оглядываясь назад, я понимаю, что что-то стоило сделать иначе. А сейчас, когда обладаю той или информацией, осознаю, что вот так я бы точно не поступила.
А вот здесь я выглядела не очень, а может, даже и глупо, но все это нужно было для того, чтобы учиться на собственных ошибках. К сожалению, никто не учится на чужих ошибках, только на своих, поэтому что имеем, то имеем.
— То есть у вас остались какие-то сомнения?
— Сомнения — это постоянный спутник творческого человека. Потому что, как правило, люди творческие по натуре очень сомневающиеся, рефлексирующие личности. Я не отношу себя к особо творческим личностям, но тоже много сомневаюсь.
Юлианна Караулова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
— Как вы думаете, кто больше выигрывает от совместных дуэтов, когда, например, песню записывают представители разных поколений?
— Коллаборация — это всегда плюс. Но если говорить о том, кто выигрывает больше, то тут все индивидуально. Все зависит от артиста, от ситуации, но главное, чтобы людям в итоге было хорошо.
По своему опыту знаю, что когда записываешь дуэты, на самом деле тяжело договориться, потому что если это артисты состоявшиеся, у всех уже свой взгляд, каждый знает, чего он хочет. Но это не всегда совпадает с видением другого артиста.
Добавьте сюда менеджмент, жесткий график. И если к моменту релиза или клипа вы все еще остались в хороших отношениях, то это уже супер.
— А может, проблема отцов и детей тоже надуманная?
— Мне кажется, что нет. Всегда будет разница поколений — в той или иной степени проблема отцов и детей. Но опять же все индивидуально!
«Откровенная фотосессия — это определенная творческая реализация»
— Как вы относитесь к откровенным фотосессиям? За или против?
— За, если человек сам этого хочет, почему бы и нет. Это определенная творческая реализация, высвобождение сексуальной энергии. Такие фотосессии нужны для того, чтобы почувствовать себя «вау».
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Юлианна Караулова. Фото: Global Look Press
— Смотрели ли вы «Евровидение»? Каковы ваши впечатления от этого конкурса?
— Честно говоря, я не очень в материале. Я посмотрела вторую половину. Как раз начала смотреть на моменте выступления Швейцарии.
Вообще, странно обсуждать «Евровидение». Мне кажется, что это уже давно не песенный конкурс, и все это уже немного вышло за рамки, по крайней мере, для меня, хотя мне всегда казалось, что я не ханжа. Но, скажем так, конкурс на любителя.
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