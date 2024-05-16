Подруга Бузовой Десятовская заговорила о ее личной жизни: «Я не могу сказать, что Ольга одинока»

Ольга Бузова 15 мая устроила вечеринку, на которую позвала друзей. Она отметила свое 20-летие работы на телевидении. Артистка рада тому, что добилась таких высот. Однако многие считают, что в погоне за карьерой у нее не сложилась личная жизнь. Телеведущая так и не нашла любовь после развода с Дмитрием Тарасовым. Недавно она заявила, что два года не была с мужчиной. При этом в начале года она демонстрировала кольцо на пальце, но не говорила, кто подарил это ювелирное украшение.

Секрет Бузовой неожиданно раскрыла ее подруга Ольга Десятовская в новом RuTube-шоу «Много половин».

«Я не могу сказать, что Ольга одинока», – заявила она.

Однако пока телеведущая так и не выбрала своего спутника жизни, хотя многие мужчины оказывают ей знаки внимания. Десятовская уверена, что в этом кроются основные проблемы звезды.

«Она еще не встретила того самого, который оценит эту безусловную любовь. Когда Оля любит, она отдается этому человеку на миллион процентов, вне зависимости от его статуса. Если она влюбилась, все», — пояснила подруга певицы.

Также она добавила, что свою искру Бузова не потеряет с возрастом.

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