«Что-то происходит под мышками»: Зверев раскрыл правду о Пугачевой

Внешности 74-летней Аллы Пугачевой многие поражаются. Даже при системном уходе и бьюти-процедурах женщине в таком солидном возрасте трудно столь отлично выглядеть. И дело не только в состоянии кожи лица, но и в стройности, умении подать себя, чувстве стиля и ощущении моды.

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Ведь нередко дамы в возрасте отрываются от реальности и носят наряды, которые уже давно вне трендов, этого никогда не скажешь о народной артистке.

Приятель Аллы Пугачевой стилист Сергей Зверев раскрыл неожиданную причину вечной молодости певицы.

«Алла никогда никому не завидует. Это очень важно. Когда женщина завидует другой женщине, она быстро стареет: у нее сразу появляются второй подборок, гусиные лапки... Еще что-то происходит под мышками и между ног. У Аллы нет зависти, поэтому она в любом возрасте – красотка», — сказал Зверев корреспондентам МК.ru.

Он также подчеркнул, что Пугачева ни разу не применяла магию в своей жизни, что также сказывается, по его мнению, на внешности женщин.