Ушла за периметр, а оказалась в колонии: как сложилась судьба участницы «Дома-2» Анастасии Дашко

Смысл поговорки «От сумы и от тюрьмы не зарекайся» участница проекта «Дом-2» поняла на собственном примере. Несколько лет назад ее приговорили к лишению свободы за мошенничество. Пребывание в местах не столь отдаленных заставило Анастасию пересмотреть свои взгляды на жизнь.
Однако самый темный час — перед рассветом! После возвращения из тюрьмы Анастасия Дашко обрела настоящую любовь, родила сыновей и построила успешный бизнес.
Анастасия Дашко и Сэм Селезнев
Анастасия появилась на свет в Салехарде, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа, 25 ноября 1983 года. Воспитывалась девочка в строгости, но семья уделяла много внимания раскрытию творческих способностей Анастасии: она изучала английский язык, танцы, вокал, актерское мастерство. Все эти навыки, способствующие раскрепощению личности, пригодились Насте в тот момент, когда она попала под прицелы телекамер на проекте «Дом-2».
Ее первый приход на телестройку состоялся в октябре 2004 года. Девушке сразу же приглянулись Стас Каримов и Роман Третьяков, но, к сожалению, симпатия Анастасии оказалась односторонней.
Зато она нашла любовь в лице одного из самых ярких участников релиати-шоу — мулата Сэма Селезнева. Их пара, конечно, привлекала внимание окружающих. Влюбленные завоевали третье место в конкурсе «Король и королева «Дома-2», сочинили песню «Законы любви», с которой гастролировали по регионам России.
Анастасия Дашко и Сэм Селезнев на проекте «Дом-2»
Анастасия и Сэм придерживались разных взглядов на жизнь. Если девушка мечтала о налаженном быте, семье и детях, то ее кавалер еще не был готов в таким резким поворотам судьбы. Однако этот фактор не мешал им быть вместе.
Хотя в какой-то момент пара начала больше делать ставку не на любовь, а на личные амбиции. В 2008 году на телестройке разыгрывалась квартира. И к удивлению многих в схватке за недвижимость победили Анастасия Дашко и Сэм Селезнев. Правда, победа оказалась фиктивной. В ходе расследования продюсеры реалити-шоу выяснили, что Анастасия подтасовала результаты голосов, вложив в свою аферу 160 000 рублей.
Когда правда вышла наружу, Анастасию выгнали из проекта. Вслед за ней ушел и возлюбленный Сэм Селезнев. Правда, построить любовь за периметром телешоу у них, увы, не получилось.
Подписывайтесь на наш Telegram- канал
Как Анастасия Дашко попала в колонию
К сожалению, Анастасия Дашко не извлекла урока из ситуации с аферой, связанной с квартирой. Она вновь попыталась сыграть с судьбой в «русскую рулетку». Но, увы, ничем хорошим это не закончилось.
На этот раз Анастасию обвинили в мошенничестве. Дашко придумала некий «креативный бизнес». Она предлагала предпринимателям железобетонные блоки по привлекательной цене, получала предоплату и исчезала. Таким образом, жертвами обмана стали 11 компаний, в общей сложности они потеряли около трех миллионов рублей.
По словам Анастасии Дашко, до аферы она всегда выполняла свои обязательства перед клиентами, поэтому бизнесмены не сразу поняли, что их поставщик исчез.
Анастасия Дашко. Фото: соцсети Анастасии Дашко
Мать знаменитости, Марина Афанасьева, утверждала, что к этому преступлению девушку подтолкнул ее молодой человек. Сама Дашко отрицала его участие в мошеннической схеме, заявляя, что он узнал о проблемах возлюбленной только тогда, когда к ним домой пришел полицейский. По данному уголовному делу Анастасия проходила в одиночку.
В августе 2013 года суд Челябинска приговорил Анастасию Дашко к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу. После подачи апелляции срок был сокращен до двух лет.
Там Дашко, привыкшая к комфортной жизни, познакомилась со всеми «прелестями» тюремного быта: возможность помыться предоставлялась раз в неделю, спать приходилось на жестких матрасах, питание было скудным. Чтобы хоть как-то отвлечься, она занималась рукоделием и участвовала в творческой самодеятельности. Иногда Анастасии приходилось защищаться от нападок других заключенных.
Счастливая личная жизнь Анастасии Дашко
Выстоять в этих суровых испытаниях Анастасии Дашко помогла поддержка родных и друзей.
Крайне редки случаи, когда мужчины дожидаются своих возлюбленных из мест не столь отдаленных. Однако Анастасии повезло: кикбоксер Константин Кулешов, который познакомился с девушкой незадолго до этих драматических обстоятельств и влюбился в нее, дождался своего счастья!
В сентябре 2017 года состоялась свадьба пары. В августе 2018-го появился их сын Клим. А спустя время еще один сын, Лука.
Анастасия Дашко и Константин Кулешов. Фото: соцсети Анастасии Дашко
В 2020 году Анастасия приняла участие в проекте «Перезагрузка», благодаря которому ей удалось похудеть и преобразиться с помощью работы диетологов, стилистов, визажистов, косметологов. Также Дашко сделала операцию по липосакции и коррекции груди. Константин был очень обрадован новой внешностью жены.
Анастасия Дашко сейчас
Сейчас Анастасия Дашко занимается предпринимательством и работает в транспортной компании, которую она основала вместе со своим супругом. Основное направление деятельности конторы — грузоперевозки.
Анастасия Дашко. Фото: соцсети Анастасии Дашко
В 2023 году Дашко, активно ведущая канал в «Телеграме», поделилась с подписчиками радостной новостью: у ее семьи теперь есть собственная квартира в Екатеринбурге. А недавно Анастасия объявила, что появится в эфирах «Дома-2» вместе с сыном Климом.
Читайте также:
Алексей Безус об отношениях с Екатериной Гориной, детях и сходстве с Дэниелом Рэдклиффом: «Мне важно, чтобы девушка была опрятной»
Вмешивалась теща, заел быт: почему не сложилась личная жизнь участника проекта «Дом-2» Евгения Кузина