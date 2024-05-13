Ушла за периметр, а оказалась в колонии: как сложилась судьба участницы «Дома-2» Анастасии Дашко

Смысл поговорки «От сумы и от тюрьмы не зарекайся» участница проекта «Дом-2» поняла на собственном примере. Несколько лет назад ее приговорили к лишению свободы за мошенничество. Пребывание в местах не столь отдаленных заставило Анастасию пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Однако самый темный час — перед рассветом! После возвращения из тюрьмы Анастасия Дашко обрела настоящую любовь, родила сыновей и построила успешный бизнес.

Анастасия Дашко и Сэм Селезнев

Анастасия появилась на свет в Салехарде, административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа, 25 ноября 1983 года. Воспитывалась девочка в строгости, но семья уделяла много внимания раскрытию творческих способностей Анастасии: она изучала английский язык, танцы, вокал, актерское мастерство. Все эти навыки, способствующие раскрепощению личности, пригодились Насте в тот момент, когда она попала под прицелы телекамер на проекте «Дом-2».

Ее первый приход на телестройку состоялся в октябре 2004 года. Девушке сразу же приглянулись Стас Каримов и Роман Третьяков, но, к сожалению, симпатия Анастасии оказалась односторонней.

Зато она нашла любовь в лице одного из самых ярких участников релиати-шоу — мулата Сэма Селезнева. Их пара, конечно, привлекала внимание окружающих. Влюбленные завоевали третье место в конкурсе «Король и королева «Дома-2», сочинили песню «Законы любви», с которой гастролировали по регионам России.