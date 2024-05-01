Анастасия Дашко из «Дома-2» озвучила возраст сыновей Клима и Луки: «Старшему 7 лет, младшему 5»

Бывшая участница популярного телевизионного шоу «Дом-2» Анастасия Дашко поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена со своими подросшими сыновьями. На опубликованном снимке мальчики, Клим и Лука, выглядят счастливыми и здоровыми.
Анастасия Дашко по просьбе подписчиков уточнила их возраст: старшему Климу семь лет, а младшему Луке пять. На фотографии мальчики одеты одинаково - в джинсы и курточки, что только подчеркивает сходство братьев. Оба мальчугана имеют светлый цвет волос и глаз, что делает их похожими друг на друга еще больше.
Анастасия Дашко с сыновьями. Фото: соцсети Анастасии Дашко
«Старшему 7 лет, младшему 5», - написала в комментариях к фото Анастасия Дашко.
Стоит отметить, что Анастасия Дашко, в отличие от других своих коллег по проекту, ведет довольно закрытый образ жизни. Она редко рассказывает о семье и почти не демонстрирует фото мужа и сыновей.