Анастасия Дашко из «Дома-2» озвучила возраст сыновей Клима и Луки: «Старшему 7 лет, младшему 5»

Бывшая участница популярного телевизионного шоу «Дом-2» Анастасия Дашко поделилась в микроблоге снимком, на котором запечатлена со своими подросшими сыновьями. На опубликованном снимке мальчики, Клим и Лука, выглядят счастливыми и здоровыми.

Анастасия Дашко по просьбе подписчиков уточнила их возраст: старшему Климу семь лет, а младшему Луке пять. На фотографии мальчики одеты одинаково - в джинсы и курточки, что только подчеркивает сходство братьев. Оба мальчугана имеют светлый цвет волос и глаз, что делает их похожими друг на друга еще больше.

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