К борьбе за миллионы в шоу «Сокровища императора» подключились Вольфганг Черни и Филипп Киркоров

На шоу «Сокровища императора» недолго пустовало место выбывших комиков Зураба Матуа и Андрея Аверина. Им на смену прибыла новая пара, которую никто из участников не ожидал увидеть. Это актер Вольфганг Черни и певец Филипп Киркоров. Их команда будет сражаться за главный приз – 1 млн юаней, или 12 млн рублей – наравне со всеми.

«Я в полном шоке, его появления никак не ожидали. Мы думали, что если он появится, то только в качестве императора, а тут Филипп - участник!» - поразилась мама блогера Евгения Ершова, Елена Путылина.

Когда Давид Манукян увидел Филиппа Киркорова, то кинулся обниматься. Он признался, что очень рад увидеть его здесь.

«На самом деле, я обрадовался, у меня аж настроение подскочило, он так подошел, родной человек, мы друзья, очень классно, что он сюда приехал», - залепетал блогер.

Ольга Бузова подчеркнула, что в подобного рода шоу Киркоров никогда не принимал участие. Тот подтвердил и подчеркнул, что их с Черни команда – самая интернациональная, а их дружба принесет успех.

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Также певец объяснил, почему принял решение поучаствовать в реалити-шоу. Это, мол, – начало его новой главы в жизни, третьей по счету. Он захотел таким образом обнулиться и заявил, что теперь другой, и чувствует себя на 33 года.