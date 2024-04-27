Летучая на костылях со стразами, беременная Малахова и Судзиловская в странном наряде: яркие моменты закрытия 46-го ММКФ

Оказывается, телеведущая получила травму во время поездки по острову Сокотра и перенесла операцию на правой ноге. Ее проводил московский хирург, который занимается спортивными травмами.

Елена Летучая ходит на костылях уже две недели, однако не прячется дома, а по возможности все равно выходит в свет.

Женя Малахова беременна

Не скрывается в четырех стенах и певица и актриса Женя Малахова, которая показала прессе округлившийся животик. Артистка облачилась в длинное платье в обтяжку, с белым верхом и черным низом.

Напомним, Евгения рассекретила вторую беременность еще в марте. Отцом ее ребенка является предприниматель Андрей Тарасов. Также певица воспитывает двухлетнего сына Федора.