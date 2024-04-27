Летучая на костылях со стразами, беременная Малахова и Судзиловская в странном наряде: яркие моменты закрытия 46-го ММКФ

В столице отгремели фанфары 46-го Московского международного кинофестиваля. Церемония закрытия знаменитого кинофорума прошла спокойно, но рассказала много нового о его гостях.
Елена Летучая перенесла операцию
Елена Летучая появилась перед публикой в длинном черном платье и на костылях со стразами. Костыли, конечно, быстро убрали из кадра, оставив только блестящую трость. На дорожке Елену поддерживал муж.
Елена Летучая с мужем. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Оказывается, телеведущая получила травму во время поездки по острову Сокотра и перенесла операцию на правой ноге. Ее проводил московский хирург, который занимается спортивными травмами.
Елена Летучая ходит на костылях уже две недели, однако не прячется дома, а по возможности все равно выходит в свет.
Женя Малахова беременна
Не скрывается в четырех стенах и певица и актриса Женя Малахова, которая показала прессе округлившийся животик. Артистка облачилась в длинное платье в обтяжку, с белым верхом и черным низом.
Напомним, Евгения рассекретила вторую беременность еще в марте. Отцом ее ребенка является предприниматель Андрей Тарасов. Также певица воспитывает двухлетнего сына Федора.
Евгения Малахова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
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Затем по красной дорожке прошел Сергей Гармаш, который явно пребывал в хорошем настроении, поэтому немного пообщался с журналистами и ответил на вопрос, чего не хватает отечественному кинематографу.
Сергей Гармаш. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Того, чего мы не знаем и вообще никогда не видели, — сказал актер. — Но наше кино охватывает много чего: нашу жизнь, прошлое, настоящее и будущее».
Звезды сериала «Слово пацана»
Актриса Анна Пересильд уже потихоньку начинает превращаться из подростка в роскошную девушку. И это преображение отчасти было видно благодаря маленькому черному платью, которое Анна выбрала для выхода в свет. Наряд выгодно подчеркивал стройность звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Также на дорожке появился отец Анны — режиссер Алексей Учитель, а также ее потенциальный отчим — актер Михаил Тройник, с которым сейчас встречается мама юной актрисы Юлия Пересильд.
Кроме того, журналисты увидели и другую звезду сериала «Слово пацана» и актрису спектаклей Константина Богомолова «Гамлет in Moscow» и «Дачники» Елизавету Базыкину. Она предстала перед публикой в синем платье с пышной юбкой.
Елизавета Базыкина. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Актер Роман Курцын, продемонстрировавший джинсовую куртку поверх черного спортивного костюма, буквально влетел в кадр. Журналистам он заявил, что приехал на кинофестиваль на самокате.
Роман Курцын. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
А вот Настасья Самбурская, выбравшая корсетное черное платье с пышной юбкой, будто смерила представителей СМИ своим фирменным взглядом, полным сарказма и в то же время снисхождения.
Настасья Самбурская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Одной из звезд фестиваля также стала Любовь Аксенова в коротком черном платье, которая пришла на красную дорожку вместе с мужем. Вторая часть картины «Майор Гром» с ее участием была фильмом закрытия Московского кинофестиваля.
Любовь Аксенова со своим спутником. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Актриса Татьяна Лютаева выбрала классический стиль, о котором учителя вечно талдычат школьникам: белый верх и темный низ. Артистка надела белую рубашку и длинную черную узкую юбку.
Олеся Судзиловская предпочла выйти в свет в немного странном образе. Звезда облачилась в полупрозрачное платье пудровое платье, украшенное крупными черными бабочками.
Татьяна Лютаева. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Светлана Дружинина: «Нашему кино не хватает денег»
А вот актриса и режиссер Светлана Дружинина, представшая перед аудиторией в темном брючном костюме, призналась, что ей не хватает денег. Правда, не на наряд, а на кино. Так она ответила на вопрос корреспондента, чего не хватает отечественному кинематографу. А будь у нас побольше средств, мы бы снимали много фильмов, которые могут конкурировать с голливудскими проектами, уверена создательница «Гардемаринов».
Светлана Дружинина. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Кому достались призы 46-го Московского международного кинофестиваля
После завершения красной дорожки гости по традиции переместились в зал, где состоялась раздача «слонов», то есть «золотых и серебряных Георгиев».
Приз за лучшее документальное кино достался иранской картине «Ладья» режиссера Сэма Калантари. Лучшей короткометражкой была признана испанская лента «Партнеры».
Лучшим режиссером стала жительница Ирана Нахид Азиз Седиг за фильм «Дыхание холода». Награда за лучшую женскую роль ушла в руки Марике Бейкирх, сыгравшей в картине «Шлимазл» Силке Эндерс (Германия).
А вот лучшим актером стал Хуан Рамос Лопес, исполнивший главную роль в мексикано-катарском фильме «Стыд». Эта же картина получила и главный приз кинофестиваля — «Золотого Георгия».
«Золотого Георгия» за вклад в отечественный кинематограф удостоился режиссер Сергей Урсуляк, известный по сериалу «Ликвидация» и фильму «Праведник».
Сергей Урсуляк. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
«Такие громкие формулировки, конечно, пугают, — сказал он. — Все так быстро пролетело… А чтобы не сойти с ума, лучше сказать, что этот приз — за вклад кинематографа в меня. И тому немногому, что во мне есть, я обязан великому советскому кино».
Затем мастер экрана поблагодарил всех тех людей, которые сыграли в его жизни важную роль, не забыв упомянуть и свою семью. Также режиссер подчеркнул, что хочет поклониться памяти оператора Михаила Суслова, недавно ушедшего из жизни.
Фестиваль завершился показом фильма закрытия «Майор Гром – 2».
До новых встреч — уже на 47-м Московском международном кинофестивале!