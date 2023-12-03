Дружинина о последних днях Куравлева: «Он не хотел быть обузой»

Светлана Дружинина считает, что Леонид Куравлев, который умер почти год назад, осознанно не боролся со смертью.

По мнению режиссера, в 2012 году он потерял стержень своей жизни и главную опору – жену Нину, которую он беззаветно любил еще с подросткового возраста. Других женщин в его жизни просто не было.

Когда актер сдал и заболел пневмонией, он просто смирился с этим и хотел поскорее увидеться с умершей супругой, полагает Дружинина. Кроме того, он не желал мешать своим детям.

«Он не хотел быть обузой, это очень обременительно чувствовать себя таким», — цитирует «СтарХит» Светлану Дружинину.

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