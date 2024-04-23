Солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина: «После выхода сериала «Слово пацана» по нам сходят с ума дети»

«Школьники хотят слышать эту песню!»

— Маргарита, вы помните обстоятельства, при которых впервые исполнили «Нового героя»?

— Эта песня была записана на втором альбоме, куда также входили композиции «Музыка нас связала», «Больше не прошу». Конкретные обстоятельства не помню. Но помню, что приезжала в студию, Андрей мне показывал песню, насвистывал мотивчик или наигрывал его на гитаре.

И мы разбирали, где композиция звучит хорошо, а где — не очень, и приходили к какому-то общему финалу. А вообще, песни тогда пеклись как блины.

Но если бы «Герой» не вошел в саундтрек сериала «Слово пацана», возможно, «Музыка нас связала» так бы и занимала первые позиции.

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— То есть песня была для вас проходной?

— Когда мы записывали «Героя», я больше склонялась к медлякам, но Андрей (Андрей Литягин — продюсер группы «Мираж». — Прим. ред.), говорил мне: «Нет, надо, чтобы все чередовалось». Подобную песню поет Бонни Тайлер, так что она западного аналога.

Композитор и авторы текста Валера Соколов, Андрей Литягин и Света Разина хотели адаптировать западную эстраду типа Modern Talking и C С Catch под нас и сделать что-то подобное. И у них это получилось!

Это хорошая композиция из альбома, но первое место для нас эта песня никогда не занимала. Ну, была и была!

А вот сейчас благодаря фильму творится что-то невероятное. У меня появилось уже третье поколение поклонников, родители приводят детей 11 лет и заказывают вечеринки. Я вообще в шоке!

Порой директор мне звонит со словами: «Едем на вечеринку к 11-летнему мальчику или девочке». Я даже переспрашиваю, мол, к кому, к кому… Но школьники действительно хотят слышать эту песню, сходят с ума, танцуют, встают в круг.

Кстати, я хорошо знакома с режиссером сериала Жорой Крыжовниковым — Андреем Першиным (настоящее имя Крыжовникова. — Прим. ред.). Мы вместе участвовали в одном проекте телеканала НТВ. Очень талантливый человек, но при этом скромный парень, щепетильно относящийся ко всему, что он делает. Это было видно еще 15 лет назад, когда мы общались. И сейчас сериал «Слово пацана» — один из важных итогов его творчества. Он совершенно искренний, неподдельный, и я в восторге! И не только потому что там звучит мой голос…

«Я все это видела в жизни»

— А почему еще?