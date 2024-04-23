Солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина: «После выхода сериала «Слово пацана» по нам сходят с ума дети»

На канале НТВ продолжается показ сериала «Слово пацана», который переживает вторую волну популярности. Теперь к просмотру присоединились те, кто еще не успел посмотреть фильм на онлайн-платформах. А кто-то смотрит его и по второму, а то и третьему кругу.
Но вместе с актерами проекта на слуху оказались и исполнители песен. Так, в сериале наряду с песней Юрия Шатунова «Седая ночь» звучит композиция «Герой» группы «Мираж».
В интервью Teleprogramma.pro солистка коллектива Маргарита Суханкина рассказала, как создавалась песня, почему сериал получился таким пронзительным и как успех «Слова пацана» повлиял на всплеск интереса к творчеству музыкантов.
«Я как раз собиралась в поездку, и у меня фоном шел телевизор — сериал «Слово пацана». И вот как раз во второй серии бесконечно звучат эти песни, в частности «Новый герой», в самых тревожных моментах. И это вызывает такие ассоциации, что ты невольно вздрагиваешь», — признается певица, ответившая на наш звонок.
Группа «Мираж» в начале своей карьеры. Фото: соцсети
«Школьники хотят слышать эту песню!»
— Маргарита, вы помните обстоятельства, при которых впервые исполнили «Нового героя»?
— Эта песня была записана на втором альбоме, куда также входили композиции «Музыка нас связала», «Больше не прошу». Конкретные обстоятельства не помню. Но помню, что приезжала в студию, Андрей мне показывал песню, насвистывал мотивчик или наигрывал его на гитаре.
И мы разбирали, где композиция звучит хорошо, а где — не очень, и приходили к какому-то общему финалу. А вообще, песни тогда пеклись как блины.
Но если бы «Герой» не вошел в саундтрек сериала «Слово пацана», возможно, «Музыка нас связала» так бы и занимала первые позиции.
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— То есть песня была для вас проходной?
— Когда мы записывали «Героя», я больше склонялась к медлякам, но Андрей (Андрей Литягин — продюсер группы «Мираж». — Прим. ред.), говорил мне: «Нет, надо, чтобы все чередовалось». Подобную песню поет Бонни Тайлер, так что она западного аналога.
Композитор и авторы текста Валера Соколов, Андрей Литягин и Света Разина хотели адаптировать западную эстраду типа Modern Talking и C С Catch под нас и сделать что-то подобное. И у них это получилось!
Это хорошая композиция из альбома, но первое место для нас эта песня никогда не занимала. Ну, была и была!
А вот сейчас благодаря фильму творится что-то невероятное. У меня появилось уже третье поколение поклонников, родители приводят детей 11 лет и заказывают вечеринки. Я вообще в шоке!
Порой директор мне звонит со словами: «Едем на вечеринку к 11-летнему мальчику или девочке». Я даже переспрашиваю, мол, к кому, к кому… Но школьники действительно хотят слышать эту песню, сходят с ума, танцуют, встают в круг.
Кстати, я хорошо знакома с режиссером сериала Жорой Крыжовниковым — Андреем Першиным (настоящее имя Крыжовникова. — Прим. ред.). Мы вместе участвовали в одном проекте телеканала НТВ. Очень талантливый человек, но при этом скромный парень, щепетильно относящийся ко всему, что он делает. Это было видно еще 15 лет назад, когда мы общались. И сейчас сериал «Слово пацана» — один из важных итогов его творчества. Он совершенно искренний, неподдельный, и я в восторге! И не только потому что там звучит мой голос…
«Я все это видела в жизни»
— А почему еще?
Кадр из сериала «Слово пацана»
— Объясню подробнее. Мой муж отсматривает все новинки кино и однажды сказал: «Вышел офигенный фильм. И там в самых криминальных моментах исполняются твои песни». Он скачал мне весь сериал, я посмотрела восемь серий и немного вошла в ступор, потому что фильм сделан очень жестко, откровенно. Ребята там практически не играют, они такие, как есть. Кажется, что они забывали про камеру и просто были самими собой. Видимо, был жесткий кастинг.
Единственные профессиональные актеры в этом сериале — это Иван Янковский (Вова Адидас) и Никита Кологривый (Кощей). Ну и, конечно, родители главных героев — Сергей Бурунов (папа Вовы Адидаса), Юлия Александрова (мама Андрея по кличке Пальто).
В сериале показано очень много жестких моментов, но я все это видела в жизни. И это часть моей биографии. У меня не было подобных друзей, но какие-то рассказы знакомых знакомых до меня доходили. Мы тогда собирались в домах, смотрели видеомагнитофоны. Правда, в тот период эта «игрушка» была не у всех.
Мы видели таких ребят и общались с ними. Дыхание того времени передано настолько четко, что просто захватывает дух. В сериале показано, что это движение, все эти нюансы, что пацаны не извиняются, зародились именно в Казани.
Притом что Рустам Минниханов запретил снимать Казань, сериал создавался в Ярославле.
Сериал смотрели мои дети, правда, они половину не поняли. Но какие-то моменты они, конечно, отметили для себя.
Там показан процесс становления нашей молодежи, которая ищет какие-то ходы, пытается разобраться в том, что такое хорошо, а что — плохо, что такое мама и семья, ответственность за девушку и друзей, что в жизни главное. Там разбирается много вопросов и вскрываются нарывы.
Но его нужно смотреть взрослым, зрелым людям с устоявшейся психикой и, конечно, тем, кто прошел этот путь, жил в ту эпоху. Мощнейший, очень важный и нужный фильм!
«Работы у нас сейчас непочатый край!»
— А некоторые, наоборот, критикуют сериал, говорят, что он демонстрирует романтизацию бандитизма. Как вы относитесь к такой критике?
— У нас в коллективе работает барабанщик. И у него есть знакомый милиционер — полицейский, как говорят сейчас. И этот полицейский спрашивает его: «Ну что ребят, работы то у вас в «Мираже» прибавилось?» А потом добавляет: «И у нас прибавилось».
Наш музыкант говорит: «Понимаешь, Рит, после этого сериала молодежь стала объединяться в группировки, поперла заниматься какой-то фигней». Но, на мой взгляд, это дураки, которые ничего не поняли и вынесли из этого фильма совсем не то, что нужно в силу недостатка мозгов, умения мыслить логически и правильно смотреть на какие-то вещи.
Но романтизации в этом сериале нет. Более того, пришедший из Афгана человек, герой Янковского по кличке Адидас, то и дело восклицает: «Ребята, мы что-то не то делаем, что-то не то». Он же сам искал смерти, ему даже девчонки говорили: «Не ходи туда. Тебя там ждут, тебя убьют».
Я, кстати, общалась с друзьями, пришедшими после Афганистана. Ребята, которые приходили оттуда, видели смерть своих друзей, сами убивали, стреляли, возвращались уже с изломанной психикой. Они просто уже не знали, как жить дальше в мирной жизни. И здесь то же самое!
Адидас возвращается обратно и восклицает: «Ребята, как же у вас все поменялось». Все герои этого сериала, на мой взгляд, находятся в поиске своего пути.
Конечно, по сюжету какая-то кучка быдла пытается самоутвердиться, отбирает деньги у детей, решает какие-то проблемы с помощью удара кулака. И на это люди ведутся. Мол, кто сильнее, тот и прав! Но молодежь все же пытается разобраться, а так ли это и как правильно.
Маргарита Суханкина. Фото: соцсети певицы
Тот же герой Сергея Бурунова говорит: «Ребята, я же вас возил в спортшколы. Мы с вами играли в волейбол. Что же вы делаете?» То есть родители пытаются повлиять на детей, которые находятся в пубертатном периоде и не знают, куда его засунуть. Ведь у подростков же постоянно играет кровь.
Но сочетание «романтизация бандитизма» для меня несовместимо. Романтизм — это одно, а бандитизм — другое.
— Вы уже упомянули о том, как изменилась ваша жизнь после выхода сериала…
— И я горда, что люди лишний раз вспомнили и про меня. Не я, а режиссер распределил всю музыку по фильму. Но мой голос звучит, и это вызывает определенные ассоциации. Наверное, это хорошо.
А работы сейчас у нас непочатый край. Как я уже сказала, люди просто сходят с ума!