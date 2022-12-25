Покинула Россию вслед за внуком Пугачевой: невестка Орбакайте в крохотном платье отметилась на Гавайях

В этом году Алла Пугачева и вся ее семья находится под пристальным вниманием общественности. Примечательно, что певица уехала с детьми и мужем в Израиль. А вот ее внук Никита Пресняков в конце сентября уехал в США. До недавнего времени находилась в России дочка Примадонны Кристина Орбакайте, но потом и она уехала в Нью-Йорк, где у нее учится дочка Клавдия.
Многие удивлялись тому, что Никита уехал без своей жены Алены Красновой. Она появлялась на вечеринках в Москве и хвасталась женственными нарядами. Однако 24 декабря она поделилась кадрами из США. Блондинка прилетела на Гавайи.
Невестка Орбакайте покрасовалась на побережье в коротком силуэтном платье с принтом. Она подчеркнула свою точеную фигуру.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит невестка Орбакайте. Многие уверены, что Алена воссоединилась с Никитой и проведет Новый год с возлюбленным на популярном курорте. Пока остается тайной, собирается ли пара возвращаться в Россию.