Покинула Россию вслед за внуком Пугачевой: невестка Орбакайте в крохотном платье отметилась на Гавайях

Многие удивлялись тому, что Никита уехал без своей жены Алены Красновой. Она появлялась на вечеринках в Москве и хвасталась женственными нарядами. Однако 24 декабря она поделилась кадрами из США. Блондинка прилетела на Гавайи.

Невестка Орбакайте покрасовалась на побережье в коротком силуэтном платье с принтом. Она подчеркнула свою точеную фигуру.

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