Леди в лимонном: 51-летняя Орбакайте в силуэтном платье миди с кейпом появилась в шоу «Дуэты»

А вот Кристина продолжает находиться в Москве, она снялась в фильмах и сериалах. Ее также можно увидеть на красных дорожках. Примечательно, что она приняла участие в съемках популярного шоу «Дуэты», где участники не знают, с кем поют, так как их разделяет стена.

Орбакайте для такого случая выбрала яркое силуэтное платье миди с кейпом. Наряд в лимонном цвете подчеркнул ее стройную фигуру. Она дополнила лук лодочками в тон.

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