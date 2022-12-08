Леди в лимонном: 51-летняя Орбакайте в силуэтном платье миди с кейпом появилась в шоу «Дуэты»

Кристина Орбакайте является одной из самых известных исполнительниц. Она уже давно стала популярной и завоевала любовь публики. В этом году к звездной семье приковано особое внимание. Алла Пугачева уехала жить в Израиль с двойняшками Лизой и Гарри, а также мужем. Многие ее осудили за такой поступок, но Примадонна уже ответила злопыхателям.
А вот Кристина продолжает находиться в Москве, она снялась в фильмах и сериалах. Ее также можно увидеть на красных дорожках. Примечательно, что она приняла участие в съемках популярного шоу «Дуэты», где участники не знают, с кем поют, так как их разделяет стена.
Орбакайте для такого случая выбрала яркое силуэтное платье миди с кейпом. Наряд в лимонном цвете подчеркнул ее стройную фигуру. Она дополнила лук лодочками в тон.
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«Вас ждет только живой звук и яркие эмоции», — отметила Кристина.
Поклонники осыпали певицу комплиментами. Многие отметили, что она выглядит очень молодо. Другие были сражены ее современным аутфитом. Напомним, что новый выпуск шоу «Дуэты» выйдет в эфир 9 декабря в 21:30 на канале «Россия 1».
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети звезды