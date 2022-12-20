Невестка Орбакайте в мини бесстыдно сверкнула тем, что прячет под юбкой (видео)

Никита Пресняков давно счастлив в браке с Аленой Красновой. Он пошел по стопам мамы Кристины Орбакайте. Артист поет и играет в театре. Недавно он перестал появляться на публике. Осенью внук Аллы Пугачевой уехал в США. Как оказалось, он покинул дом, но без своей жены. И порой Алена делится кадрами из своей жизни.
Примечательно, что невестка Орбакайте посещает вечеринки. Она также занимается пол-дэнсом. Блондинка порой не боится оголять свои прелести в смелых нарядах. Она строит карьеру модели, поэтому следит за фигурой.
На этот раз Краснова примерила лонгслив и мини-юбку в белом цвете. Она стала игриво позировать, задирая подол рукой. Под юбкой оказались тугие шортики. Блондинка блеснула изящными бедрами.
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Поклонники были впечатлены. Многие осыпали комплиментами стройную жену Никиты. «Какая вы красивая», «Юбка выглядит игриво», «Это самый лучший лук», «С такой фигурой можно все носить», «Ваша хрупкость покоряет», «Эти шортики только придают пикантности», «Какая вы шалунья», — стали писать подписчики.