Невестка Орбакайте в топе на шнуровке случайно вывалила упругую грудь: слишком смело наклонилась (видео)

Пока Алена находит для себя занятия. На днях она показала, как танцует стрип-пластику. Блондинка является моделью, поэтому держит себя в форме. Также она не скрывает, что является шопоголиком. Невестка Орбакайте на днях красовалась в брюках карго.

А теперь она примерила топ с декольте на шнуровке пудрового цвета и брюки с накладными карманами салатового цвета. Краснова наклонилась к зеркалу, обнажив свою грудь. Она едва прикрыла интимные части тела.

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