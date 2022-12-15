Невестка Орбакайте в топе на шнуровке случайно вывалила упругую грудь: слишком смело наклонилась (видео)

В этом году Никита Пресняков особенно часто путешествует. Летом он возил в США жену Алену Краснову. А потом они вернулись в Москву. Сын Кристины Орбакайте даже стал играть в театре. Однако осенью он неожиданно снова уехал в Нью-Йорк. А вот его возлюбленная осталась в Москве. Порой она появляется на публике.
Пока Алена находит для себя занятия. На днях она показала, как танцует стрип-пластику. Блондинка является моделью, поэтому держит себя в форме. Также она не скрывает, что является шопоголиком. Невестка Орбакайте на днях красовалась в брюках карго.
А теперь она примерила топ с декольте на шнуровке пудрового цвета и брюки с накладными карманами салатового цвета. Краснова наклонилась к зеркалу, обнажив свою грудь. Она едва прикрыла интимные части тела.
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Поклонники были сражены тем, какой смелый лук примерила Алена. Она признавалась, что не привыкла оголяться на камеру. Но новые кадры показали красоту ее фигуры. «Ох, вот это декольте», «Ловите грудь, убегает», «Какая вы сногсшибательная», «Настоящая милашка», «Вот это талия», — стали писать в Сети.