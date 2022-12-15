Невестка Орбакайте выпятила вверх крепкий тыл в тугих лосинах: шокировала народ танцем на полу

Осенью Никита улетел в США. А вот Алена осталась в Москве. Она то и дело устраивает шопинг. А 14 декабря модель выложила кадры, на которых станцевала на полу стрип-пластику. Она предстала в лифе и тугих лосинах. Ботильоны на каблуке дополнили лук. Невестка Орбакайте выпятила крепкий тын, а потом закинула ногу вверх, блеснув растяжкой.

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