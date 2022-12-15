Невестка Орбакайте выпятила вверх крепкий тыл в тугих лосинах: шокировала народ танцем на полу

Алена Краснова давно стала частью большой звездной семьи. Уже пять лет она живет в браке с сыном Кристины Орбакайте Никитой Пресняковым. В свое время на их свадьбе гулял весь столичный бомонд. А вот в последнее годы супруги редко выходили в свет, предпочитая красным дорожкам молодежные вечеринки. Теперь блондинка находит занятия по душе, пока муж путешествует и пишет песни.
Осенью Никита улетел в США. А вот Алена осталась в Москве. Она то и дело устраивает шопинг. А 14 декабря модель выложила кадры, на которых станцевала на полу стрип-пластику. Она предстала в лифе и тугих лосинах. Ботильоны на каблуке дополнили лук. Невестка Орбакайте выпятила крепкий тын, а потом закинула ногу вверх, блеснув растяжкой.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были ошарашены таким смелым танцем. Многие оценила грациозность Красновой. Ей стали писать комплименты. «Вот это такт», «Какая у вас точеная фигурка», «Шикарно получается», «Какая вы стройняшка», «Фигурка кошечки! Вам можно танцевать такие стили», «Ой, Никите повезло», — стали писать подписчики.