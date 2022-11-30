Лопырева в тугом платье с баской обнажила свои пышные полушария на публике: мужчины пустили слюнки

Уже два года Лопырева живет в Дубае. Но этой осенью она отправилась в Катар, где проходит Чемпионат мира по футболу. Однако в последний день ноября блондинка прилетела в Москву. Она посетила закрытую премьеру мюзикла в театре Crave.

На публике Виктория предстала в черном тугом платье с баской. Она сделала акцент на глубоком декольте. Модель блеснула пышными полушариями груди. Она привлекла внимание мужчин. Друг ей заявил, что Лопырева могла бы выступить на сцене.

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