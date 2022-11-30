Лопырева в тугом платье с баской обнажила свои пышные полушария на публике: мужчины пустили слюнки

Виктория Лопырева много лет назад стала обладательницей титула «Мисс Россия». Она также работала на телевидении и не раз дефилировала на подиумах. И в 39 лет блондинка продолжает восхищать своей женственной фигурой и моложавым видом. Ко всему прочему, звезда всегда предстает в роскошных нарядах.
Уже два года Лопырева живет в Дубае. Но этой осенью она отправилась в Катар, где проходит Чемпионат мира по футболу. Однако в последний день ноября блондинка прилетела в Москву. Она посетила закрытую премьеру мюзикла в театре Crave.
На публике Виктория предстала в черном тугом платье с баской. Она сделала акцент на глубоком декольте. Модель блеснула пышными полушариями груди. Она привлекла внимание мужчин. Друг ей заявил, что Лопырева могла бы выступить на сцене.
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Примечательно, что Ольга Бузова тоже выбрала откровенный наряд для появления в театре. Она блистала в кружевном платье из гипюра. Поклонники были восхищены тем, как выглядит Лопырева. Многие адресовали ей комплименты. «Ох, вот это формы», «Тут сложно не увидеть ваши богатства», «Ложбинка такая вкусная», «Идеальное платье», — стали писать фанаты.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды