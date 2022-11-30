Бузова в кружевном платье с невидимыми трусиками вышла в свет: утерла нос всем бывшим

Примечательно, что 30 ноября Ольга начала день с тренировки, а потом отправилась на фотосессию на новогоднюю тематику. Она примерила несколько образов. Один наряд был еще откровенней предыдущего. Артистка старалась подчеркивать свои достоинства.

Напоследок Бузова облачилась в крохотное кружевное платье из прозрачной ткани. Она позировала на диско-шаре, блеснув своими прелестями. А потом телеведущая накинула белую шубку и отправилась на мероприятия. Она появилась на публике в своем пикантном наряде с невидимыми трусиками.