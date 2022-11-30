Бузова в кружевном платье с невидимыми трусиками вышла в свет: утерла нос всем бывшим

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Не удивительно, что артистка сразу подружилась с Филиппом Киркоровым, когда стала знаменитой. Теперь она ведет передачи, дает концерты и не пропускает громких событий. Звезда все чаще выбирает откровенные наряды не только для съемок.
Примечательно, что 30 ноября Ольга начала день с тренировки, а потом отправилась на фотосессию на новогоднюю тематику. Она примерила несколько образов. Один наряд был еще откровенней предыдущего. Артистка старалась подчеркивать свои достоинства.
Напоследок Бузова облачилась в крохотное кружевное платье из прозрачной ткани. Она позировала на диско-шаре, блеснув своими прелестями. А потом телеведущая накинула белую шубку и отправилась на мероприятия. Она появилась на публике в своем пикантном наряде с невидимыми трусиками.
«Придется снять. Номерок положить некуда! Пришла называется», — сказала звезда.
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Ольга побывала на закрытой премьере нового мюзикла в театре Crave. Там появились многие знаменитости, включая Филиппа Киркорова. Потом телеведущая также побаловала себя изысканными блюдами и напитками.
Поклонники были сражены тем, как выглядит Бузова. Многие посчитали, что такой наряд очень вызывающий. Некоторые также посчитали, что Бузова снова решила напомнить бывшим, что они потеряли.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды