Виктория Лопырева: как конкурс «Мисс Россия» изменил жизнь провинциалки из Ростова

В детстве Вика Лопырева не мечтала о модельной карьере. У нее были другие занятия – музыка, чтение, иностранные языки. Но все решила мама – однажды она отправила фото дочери на конкурс. А потом блондинка стала победительницей «Мисс Россия», который полностью изменил ее жизнь.

Виктория Лопырева: детство и начало карьеры

Виктория Лопырева родилась 26 июля 1983 года в Ростове-на-Дону. Ее отец Петр Крузе – известный в городе художник, а мама Ирина Лопырева – по образованию журналист. В молодости работала моделью, а сейчас занимается бизнесом.