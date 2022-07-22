Виктория Лопырева: как конкурс «Мисс Россия» изменил жизнь провинциалки из Ростова

В детстве Вика Лопырева не мечтала о модельной карьере. У нее были другие занятия – музыка, чтение, иностранные языки. Но все решила мама – однажды она отправила фото дочери на конкурс. А потом блондинка стала победительницей «Мисс Россия», который полностью изменил ее жизнь.
Виктория Лопырева: детство и начало карьеры
Виктория Лопырева родилась 26 июля 1983 года в Ростове-на-Дону. Ее отец Петр Крузе – известный в городе художник, а мама Ирина Лопырева – по образованию журналист. В молодости работала моделью, а сейчас занимается бизнесом.
Виктория Лопырева в детстве с мамой. Фото: соцсети
Когда будущей звезде было шесть лет, ее родители развелись. Отец женился во второй раз и тогда у Виктории появилась сестра Эмилия. Со временем Лопырева дистанцировалась от новой семьи отца, а когда узнала, что у сестры обнаружили серьезное заболевание, то решила не давать денег на лечение.
Вика ходила в обычную общеобразовательную школу, изучала иностранные языки, увлекалась рисованием, посещала уроки игры на фортепиано в музыкальной школе имени П. И. Чайковского и альпинистский лагерь.
Виктория Лопырева в юности. Фото: соцсети
После получения аттестата о среднем образовании поступила в Ростовский государственный экономический университет, выбрав специальность «Управление предприятием».
Еще будучи подростком, Виктория получала предложения от модельных агентств, но тогда она не планировала связывать свою жизнь с этим бизнесом, поэтому отвечала отказом. Хотя внешние данные – рост 177 см, а вес 64 кг – как нельзя лучше подходили для работы моделью.
Однажды ее мама тайно отправила фото дочери на конкурс «Фотомодель Дона», который Вика выиграла. А дальше были победы в конкурсах «Ростовская красавица», «Лицо года», «Мисс Донбасс-Open 2002», «Мисс фото России», «Фурор года».
Виктория Лопырева в молодости. Фото: соцсети
Виктория Лопырева: «Мисс Россия-2003», модельный бизнес
В 2001 году Викторию Лопыреву признали лучшей моделью на фестивале моды «Золотая молния», председателем жюри которого был Валентин Юдашкин. Ряд побед воодушевил блондинку принять участие в конкурсе «Мисс Россия-2003».
Виктория Лопырева в 2008-м. Фото: Global Look Press
Среди нескольких десятков самых красивых девушек из разных регионов страны самой лучшей признали Викторию Лопыреву. После победы в конкурсе она перебралась в Москву.
Популярность блондинки выросла в разы. Ее приглашали на съемки модных журналов и на телевидение. Следующим триумфом знаменитости стал конкурс «Мисс Европа», в котором она приняла участие уже как ведущая. После этого контракты посыпались как из рога изобилия.
Виктория Лопырева в 2009-м. Фото: Global Look Press
Спустя полгода после победы на «Мисс Россия», Виктория стала директором этого конкурса.
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Виктория Лопырева: ТВ, бизнес, реклама, доход
В 2007 году Виктория Лопырева дебютировала на российском телевидении как ведущая. Она стала лицом программы «Футбольная ночь» на НТВ. После полутора лет работы в кадре, модель решила испытать свои силы в реалити-шоу «Последний герой».
В 2009-м Лопыревой доверили вести проект «Реальный спорт» на Post TV, а после она появилась на «Муз-ТВ» сразу в двух программах – «Скорая модная помощь» и «Fashion Академия». Тогда же Виктория получила звание «Самой стильной телеведущей года» по версии канала World Fashion Chanel.
Виктория Лопырева в 2011-м. Фото: Global Look Press
Спустя несколько лет Лопырева решила отойти от мира моды и с головой погрузиться в спорт. Так, с 2014 по 2015 годы модель вела шоу «Футбольная кухня». После вместе с Георгием Черданцевым она появилась в программе «Игры с Олимпом».
В 2017 году Викторию назначили амбассадором FIFA при подготовке к чемпионату мира по футболу, который в следующем году принимала Россия. На церемонии открытия мундиаля Лопырева вынесла мяч на поле.
Виктория Лопырева на футболе. Фото: Global Look Press
Так Виктория Лопырева с головой погрузилась в спорт и успела получить диплом спортивного менеджера. Кроме того, блондинка является послом ООН по борьбе с дискриминацией.
Виктория Лопырева в 2017-м. Фото: Global Look Press
Известно, что за один рекламный пост в популярной соцсети Лопырева получает 500 тысяч рублей. Однако по официальным данным, согласно декларации ее мужа Игоря Булатова, в 2020 году Виктория заработала всего 2 млн 160 тысяч рублей.
Виктория Лопырева: личная жизнь
Первая любовь с Викторией Лопыревой случилась в родном Ростове-на-Дону. Отношения были бурными, но они исчерпали себя и модель уехала в Москву.
Яркой блондинке приписывали романы со многими известными мужчинами. В 2011-м стало известно, что она встречается с Владом Топаловым. Парочка вместе тусила в клубах и весело проводила время. Вика снялась в клипе бойфренда «Научиться без тебя дышать», но менее чем через год они расстались.
Виктория Лопырева и Влад Топалов. Фото: Global Look Press
По слухам, причиной стал скандал Лопыревой с Киркоровым, когда модель решила вступиться за ту самую журналистку в розовой кофточке. Тогда Топалов не захотел портить отношения с поп-королем.
Виктория Лопырева и Федор Смолов. Фото: Global Look Press
В конце 2012-го Виктория закрутила роман с футболистом Федором Смоловым. Уже в начале 2013-го пара объявила о помолвке, но поход в ЗАГС все откладывался. Позже влюбленные организовали торжественную церемонию на Мальдивах, где обменялись кольцами.
В мае 2015-го Смолов и Лопырева расстались.
Виктория Лопырева и Николай Басков. Фото: Global Look Press
Спустя два года Виктория вновь удивила общественность. Звезда заявила, что готовится к свадьбе с Николаем Басковым. Торжество было назначено на 5 октября в Грозном. Но позже выяснилось, что это был лишь пиар.
А еще через год Лопырева призналась, что ждет ребенка. Правда, имя отца тогда не называла. В Сети предполагали, что им является бизнесмен Игорь Булатов.
А после того, как кадры пляжного отдыха влюбленных стали общедоступными, дочь строительного магната Тата Карпетян, которая на тот момент была официальной женой Булатова, подала на развод. В то время в семье росли двое детей, младшему из которых было всего семь месяцев.
Виктория Лопырева с мужем Игорем Булатовым и сыном Марком-Лионелем. Фото: соцсети
23 февраля 2019 года в клинике Майами Вика родила сына, которому дала необычное имя – в честь футболиста Месси – Марк-Лионель. А спустя десять месяцев Лопырева стала законной супругой Булатова.
Виктория Лопырева: пластика, горячие фото
Глядя на фото Виктории Лопыревой 20-летней давности, нельзя не заметить, что модель не раз ложилась под нож пластического хирурга. Хотя сама она никак не комментирует этот момент, эксперты предполагают, что блондинка исправила форму носа, сделала губы, скулы и грудь.
Виктория Лопырева в 2011-м. Фото: Global Look Press
Как только Вика стала популярной, ее снимки не раз украшали обложки мужских журналов. Не скромничает Лопырева и сейчас. Откровенные кадры в бикини и купальниках – не редкость в ее аккаунтах в соцсетях.
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Виктория Лопырева: последние новости
В последнее время Виктория Лопырева предпочитает жить в Дубае. Именно там на Expo 2020, который прошел осенью 2021-го, она представила свое новое детище Matreshka Festival.