Лопырева в миниатюрном платье нежно-розового цвета появилась на публике на фоне слухов о беременности

Недавно Лопыреву заподозрили в беременности. Она на мероприятии появилась в шелковом платье, в котором не скрыла выпирающий живот. Однако пока модель не делала никаких заявлений. А 16 ноября она отправилась на вечеринку.

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Светская львица облачилась в мини-платье без бретелек с молнией сзади. Наряд нежно-розового цвета с корсетом снова не скрыл изменения в ее фигуре. При этом Виктория была в босоножках на шпильках. Поклонники обсуждают фигуру блондинки, которая обычно держит себя в форме. Многие надеются, что скоро она отреагирует на слухи и прояснит ситуацию.