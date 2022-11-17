Лопырева в миниатюрном платье нежно-розового цвета появилась на публике на фоне слухов о беременности

Виктория Лопырева давно стала медийной личностью. Она победила в конкурсе красоты «Мисс Россия». После этого блондинка работала на телевидении, а также дефилировала на подиумах. А вот в личной жизни у нее часто были неудачи. Но вот уже три года она состоит в браке с Игорем Булатовым, от которого родила сына Марка Лео.
Уже не первый год Лопырева живет на две страны. Большую часть времени она проводит в Дубае. При этом блондинка почти каждый вечер проводит вне дома. Ее зовут на светские рауты, премии и фестивали.
Недавно Лопыреву заподозрили в беременности. Она на мероприятии появилась в шелковом платье, в котором не скрыла выпирающий живот. Однако пока модель не делала никаких заявлений. А 16 ноября она отправилась на вечеринку.
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Светская львица облачилась в мини-платье без бретелек с молнией сзади. Наряд нежно-розового цвета с корсетом снова не скрыл изменения в ее фигуре. При этом Виктория была в босоножках на шпильках. Поклонники обсуждают фигуру блондинки, которая обычно держит себя в форме. Многие надеются, что скоро она отреагирует на слухи и прояснит ситуацию.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды