Маша насладилась первым снегом: Кудрявцева и Макаров поставили на лыжи четырехлетнюю дочку

В кадре Мария стояла на лыжах. Она была в пуховом комбинезоне цвета фуксии и вязаной шапке с помпоном. Девочка держала лыжные палки в руках. От мороза ее щеки порозовели. По всей видимости, Макаров дал ей урок катания на лыжах, так как он дружит с зимними видами спорта. В прошлом году пара водила дочку на каток.

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