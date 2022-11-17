Маша насладилась первым снегом: Кудрявцева и Макаров поставили на лыжи четырехлетнюю дочку

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров с дочкой. Фото: соцсети звезды

Хоккеист поделился умилительным кадром с наследницей.

Лера Кудрявцева много лет строит карьеру на телевидении. В этом году она отметила свое 51-летие. Блондинка успевает ездить на съемки и воспитывать дочку Марию, которой четыре года. Во многом ей помогает муж Игорь Макаров. Хоккеист в прошлом году лишился работы, поэтому он зачастую сам занимается наследницей. 

На этот раз Кудрявцева и Макаров поставили дочку на лыжи. В Москве выпал первый снег и покрывалом из снежинок накрыл дороги и дома. Супруги живут за городом и часто водят в парк свою наследницу. В соцсети хоккеист поделился умилительным фото. 

В кадре Мария стояла на лыжах. Она была в пуховом комбинезоне цвета фуксии и вязаной шапке с помпоном. Девочка держала лыжные палки в руках. От мороза ее щеки порозовели. По всей видимости, Макаров дал ей урок катания на лыжах, так как он дружит с зимними видами спорта. В прошлом году пара водила дочку на каток.

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Мария Макарова. Фото: соцсети звезды

Напомним, что на днях Кудрявцева испекла блины, а дочка помогала ей смазывать их маслом. Она учится готовить. Также Мария любит наряжаться дома и играть с мягкими игрушками. 

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