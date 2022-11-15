Баронесса с собачкой: Кудрявцева засняла, как кроха-дочка в кружевном платье играет дома с «питомцем»

На этот раз Мария облачилась в пышное кружевное платье бордового цвета. На ее голове был ободок в тон. Она притворялась баронессой, которая гуляет с собачкой. Малышка взяла плюшевого питомца и посадила на поводок.

«Собачка очень ведет себя неприлично! Тогда сиди смирно!» – сказала дочка Леры.

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