Баронесса с собачкой: Кудрявцева засняла, как кроха-дочка в кружевном платье играет дома с «питомцем»

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она ведет такие проекты, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Примечательно, что блондинка в 51 год может похвастаться стройной фигурой и моложавой внешностью. Этой осенью она особенно много снимается и хвастается яркими образами.
Однако накануне Лера устроила себе выходной. Она готовила на кухне блинчики. Телеведущая учила кулинарии свою четырехлетнюю дочку Марию. Она сама смазывала масло блинчики. На этот раз ей удалось подловить кроху за играми.
На этот раз Мария облачилась в пышное кружевное платье бордового цвета. На ее голове был ободок в тон. Она притворялась баронессой, которая гуляет с собачкой. Малышка взяла плюшевого питомца и посадила на поводок.
«Собачка очень ведет себя неприлично! Тогда сиди смирно!» – сказала дочка Леры.
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Поклонники восхитились играми девочки. Многие отметили, что она хорошо копирует манеры взрослых. «Какая она милашка», «Вот это образ», «Крутая, и наряжается просто так!», «Приятно быть ребенком с хорошей фантазией», «Какая она классная у вас», «Воспитывает собачку», «Строгая баронесса», — стали писать подписчики.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды