Прикрыла все, даже шею: Брутян в трендовом платье-водолазке вместе с Прилучным предстала на премьере

14 ноября Павел отправился в кинотеатр, где прошла премьера фильма «Слон». Среди гостей были: Наталья Рудова, Алика Смехова, Михаил Тарабукин и многие другие селебрити. Прилучный в свитере и темном-синем костюме обнимал на красной дорожке свою избранницу.

Брутян на этот раз оделась скромно и максимально закрыто. На ней было трендовое платье-водолазке в пол с воротом и принтом под деним. Лук дополнили белые сапоги на каблуке.

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