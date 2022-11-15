Прикрыла все, даже шею: Брутян в трендовом платье-водолазке вместе с Прилучным предстала на премьере

Зепюр Брутян и Павел Прилучный

Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды

Актер вместе с молодой женой посетил кинотеатр, где состоялся показ нового фильма «Слон». Влюбленные слова миловались на публике.

Павел Прилучный является известным актером. В его копилке больше 60 работ. Многие зрители его знают по сериалу «Мажор». В этом году он снова женился. Сердце брутального красавца завоевала молодая коллега Зепюр Брутян. Летом они сыграли пышную свадьбу. При этом он поддерживает общение с экс-женой Агатой Муцениеце и не забывает про детей от первого брака. 

На этот раз Прилучный стал более открытым. Он регулярно появляется на публике с возлюбленной. Они вместе путешествуют, а также появляются на красных дорожках. Брутян порой облачается в платья и красуется на камеру. 

14 ноября Павел отправился в кинотеатр, где прошла премьера фильма «Слон». Среди гостей были: Наталья Рудова,  Алика Смехова, Михаил Тарабукин и многие другие селебрити. Прилучный в свитере и темном-синем костюме обнимал на красной дорожке свою избранницу. 

Брутян на этот раз оделась скромно и максимально закрыто. На ней было трендовое платье-водолазке в пол с воротом и принтом под деним. Лук дополнили белые сапоги на каблуке. 

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Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что жена Павла просто куколка с кудряшками. «Ну какие милые», «Ой, уже наряды становятся скромнее, даже коленки закрыла», «Пашка сияет! Счастливый», «Прям не расстаются», «Счастливые молодожены, что сказать», «Зепюр очень яркая девушка», — стали писать подписчики.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды

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