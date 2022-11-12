Зацеловал в кинотеатре: Зепюр Брутян в платье-свитере и тренче щегольнула с Павлом Прилучном на публике

Накануне Павел появился в кинотеатре, где прошел показ последней серии «Игры на выживание 2». Он облачился в брюки песочного цвета и уютный серый свитер.В одной гамме с ним оделась молодая супруга. Брутян была в белом платье-свитере и сапожках с широким голенищем. Лук дополнял песочный тренч. Прилучный зацеловал жену на публике.

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