Зацеловал в кинотеатре: Зепюр Брутян в платье-свитере и тренче щегольнула с Павлом Прилучном на публике

Павел Прилучный уже много лет строит карьеру в кино. Он смог стать настоящей звездой, снявшись в сериале «Мажор». Актера много лет поддерживала Агата Муцениеце, которая является его первой женой. Несмотря на рождение двоих детей, они развелись в 2020 году. А в этом году артист представил всем новую возлюбленную.
Минувшим летом Прилучный связал себя узами брака с Зепюр Брутян. Пара теперь живет в роскошном доме в Москве. Они регулярно появляются на публике. Актер без стеснения демонстрирует чувства на публике.
Накануне Павел появился в кинотеатре, где прошел показ последней серии «Игры на выживание 2». Он облачился в брюки песочного цвета и уютный серый свитер.В одной гамме с ним оделась молодая супруга. Брутян была в белом платье-свитере и сапожках с широким голенищем. Лук дополнял песочный тренч. Прилучный зацеловал жену на публике.
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Наряд позволил Зепюр подчеркнуть стройные ноги. Многие поклонники подметили, что ее стиль похож на стиль Муцениеце. «Какой он классный! Вот харизма от природы у человека», «Волосы подбила, лапку на плечо по хозяйски — все, фотайте! Смешно», «Наигранные поцелуи», «Агате такие платья носить не давал», «Она очень похожа на его бывшую и стиль ее копирует», — стали писать пользователи Сети.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды