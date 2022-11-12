В трендах осени: Муцениеце в модном пальто без воротника и белом свитере оверсайз похвасталась лифтолуком

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Бывшая жена Павла Прилучного похвасталась своим женственным образом.

Агата Муцениеце является известной актрисой. Уже больше 10 лет она строит карьеру в России. Она снялась во многих картинах. Поклонники любят ее за роль в сериале «Закрытая школа». Также она была женой Павла Прилучного. Однако два года назад они развелись. Звезда после такого события в жизни стала еще больше работать. 

В этом году Агата снялась в новых проектах. Она также снова стала ведущей шоу «Голос. Дети». Актриса не скрывает, что похудела. Она также стала чаще выходить в свет и хвастаться новыми нарядами. 

На этот раз Муцениеце собралась провести вечер с подругами. Она решила похвастаться модным пальто без лацканов в светло-сером цвете. Актриса надела под него белое платье-свитер оверсайз. Наряд позволил ей скрыть изъяны фигуры. Агата отказалась от яркого макияжа. 

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Поклонники восхитились тем, как выглядит бывшая жена Прилучногоо. Многие считают, что она похорошела. «Просто бесподобная», «Какая нежная и элегантная», «Хорошенькая, просто куколка», «Ой, ну какая леди», — стали писать пользователи Сети.

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

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