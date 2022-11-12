В трендах осени: Муцениеце в модном пальто без воротника и белом свитере оверсайз похвасталась лифтолуком

На этот раз Муцениеце собралась провести вечер с подругами. Она решила похвастаться модным пальто без лацканов в светло-сером цвете. Актриса надела под него белое платье-свитер оверсайз. Наряд позволил ей скрыть изъяны фигуры. Агата отказалась от яркого макияжа.

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Поклонники восхитились тем, как выглядит бывшая жена Прилучногоо. Многие считают, что она похорошела. «Просто бесподобная», «Какая нежная и элегантная», «Хорошенькая, просто куколка», «Ой, ну какая леди», — стали писать пользователи Сети.