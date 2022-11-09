Маленькая копия мамы: Муцениеце запечатлела подросшую дочку Прилучного в новом образе

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Она завоевала любовь сотен тысяч людей, когда сыграла в сериале «Закрытая школа». Тогда актриса обрела счастье в браке с Павлом Прилучным, но они прожили вместе только 8 лет. Они расстались не без скандала. Однако теперь экс-супруги возобновили общение ради детей: дочки Мии и сына Тимофея.
Этой осенью Агата не раз выходила в свет. Она постройнела и обновила гардероб. Актриса успевает строить карьеру и воспитывать наследников. А вот Прилучный сыграл свадьбу с новой возлюбленной Зепюр Брутян. Он сразу познакомил избранницу с детьми.
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На этот раз Муцениеце поделилась домашними кадрами. Она запечатлела подросшую дочку, которая решила сменить имидж. Мия сделала себе аккуратную укладку, заплетя два косички. Она украсила прическу заколкой розового цвета. Также наследница Прилучного надела очки с круглой оправой. Она покрутилась перед мамой в пуловере сиреневого цвета.
Мия Прилучная. Фото: соцсети звезды
«Пока, покрутись! Ой, какой у тебя лук красивый! Подойди поближе. Вау! Ну Мия, просто пушка! Малышка-безделушка», — сказала актриса.
Поклонники восхитились тем, как выглядит девочка. Многие поразились тому, как она похожа на маму. Агата часто носит очки дома.
«Ну просто мамина копия», «Она такая необычная», «Как быстро растут дети», «Классная такая», — стали писать подписчики.