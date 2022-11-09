Маленькая копия мамы: Муцениеце запечатлела подросшую дочку Прилучного в новом образе

Этой осенью Агата не раз выходила в свет. Она постройнела и обновила гардероб. Актриса успевает строить карьеру и воспитывать наследников. А вот Прилучный сыграл свадьбу с новой возлюбленной Зепюр Брутян. Он сразу познакомил избранницу с детьми.

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