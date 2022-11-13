Еще и без белья! Нюша в нюдовом платье с открыто спиной козырнула на публике изящными формами

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов. Однако после свадьбы с Игорем Сивовым певица сократила количество выступлений. Она растит дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году у пары родился сын Саффрон. Ради комфорта супруги даже переехали в Дубай.
В жаркой стране Нюша часто видится с друзьями. Она носит короткие платья и шорты. Недавно певица отпраздновала четырехлетие дочки, надев мини-платье в горох. Однако ее заподозрили в беременности из-за выпирающего животика.
А на днях Нюша отправилась на свидание с мужем. Сивов повел ее в роскошный ресторан. Для такого случая певица выбрала нюдовое платье в пол с открытой спиной. Ткань облегала изгибы ее фигуры. Артистка блеснула своими прелестями в лифте. Она грациозно выгнула спину, засветив округлую пятую точку.
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Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Они заметили, что от белья певица отказалась. Многие считают, что она пытается вернуть искру в отношения, так как недавно призналась, что в прошлом году пережила измену мужа. «Очень соблазнительно», «Он вас не достоин! Вы в шикарной форме», «Платье сидит просто идеально», «Богиня», «Ох, вот это фигура», — стали писать подписчики.