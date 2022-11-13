Еще и без белья! Нюша в нюдовом платье с открыто спиной козырнула на публике изящными формами

А на днях Нюша отправилась на свидание с мужем. Сивов повел ее в роскошный ресторан. Для такого случая певица выбрала нюдовое платье в пол с открытой спиной. Ткань облегала изгибы ее фигуры. Артистка блеснула своими прелестями в лифте. Она грациозно выгнула спину, засветив округлую пятую точку.

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