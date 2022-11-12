Губки бантиком, глаза голубые: Нюша запечатлела своего подросшего сына в льняной пеленке

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться тем, что выпустила не один хит. Однако теперь певица свою карьеру поставила на паузу. Она состоит в браке с Игорем Сивовым. У них подрастают дочка Серафима-Симба и сын Саффрон. Лишь недавно звезда отметила четырехлетие старшей наследницы.
На этот раз Нюша уехала с семьей в Дубай. Она предпочитает там проводить осенние дни. К певице даже приехала мама, чтобы помогать нянчить внуков. Сама артистка часто наряжается, посещает вечеринки и красные дорожки.
На этот раз Нюша поделилась домашним кадром. Она запечатлела подросшего сына, которому уже почти 11 месяцев. На фото мальчик предстал в льняной пеленке и носочках. Он сидел в коляске. Певица позволила разглядеть его голубые глаза и губки-бантики.
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Поклонники решили, что мальчик очень похож на отца. Многие также считают, что он копия своей бабушки. «Ну что за сладкий ребенок», «Он такой милый», «Пупсик», «Ох, какой красивый», «Прям в папку». «А мне кажется, он на бабушку похож», — стали писать пользователи Сети.
Саффрон Сивов. Фото: соцсети звезды