Конфуз: Ирина Шейк в платье в стиле гранж с порванной юбкой появилась на премьере шоу Рианны

Ирина Шейк уже давно стала знаменитой моделью. Она дефилировала по подиуму в самых разных странах. Уже давно российская красавица живет в Нью-Йорке. Она это осенью принимала участие в Неделях моды в Милане, Лондоне и Париже.
Недавно Ирина вернулась в Нью-Йорк, где ее уже несколько раз видели с бывшим возлюбленным Брэдли Купером. Ходят слухи об их воссоединении. Хэллоуин они отпраздновали вместе. Но при этом модель не перестает работать. Недавно она приняла участие в показе Savage x Fenty.
А вот накануне состоялась премьера шоу певицы Рианны, в рамках которого она и презентовала коллекцию Savage x Fenty. Примечательно, что Шейк появилась в кинотеатре, где прошло мероприятие, в платье цвета мокрый асфальт с дырками на подоле. Наряд в стиле гранж позволил ей подчеркнуть изящные щиколотки.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами Ирину. Многие осыпали ее комплиментами, но к наряду у некоторых пользователей Сети появились вопросы. «Просто сногсшибательная», «Просто восторг», «Ну наряд такой странный? Только с вечеринки?», «Кто вам платье прожег?», «Ведьмочка», «Ох, вот это львица», — стали писать подписчики.