Конфуз: Ирина Шейк в платье в стиле гранж с порванной юбкой появилась на премьере шоу Рианны

А вот накануне состоялась премьера шоу певицы Рианны, в рамках которого она и презентовала коллекцию Savage x Fenty. Примечательно, что Шейк появилась в кинотеатре, где прошло мероприятие, в платье цвета мокрый асфальт с дырками на подоле. Наряд в стиле гранж позволил ей подчеркнуть изящные щиколотки.

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